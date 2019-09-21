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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:48

  vitaliian написав:rjkz был бы укаанный форумчанин модерацией, муха, я и вы из бана бы не вылазили. Да и 2 модератора на одну ветку как то мелко. К тому же к Франту у Прохожего никогда претензий нет. Тут что то личное, но что именно не хочу знать.

Мене через Прохожего на 2 тижні бану відправили. І це було не раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:57

  Faceless написав:Не має Прохожий відношення до модерації. Подавати скарги мають право усі. На цьому прошу припинити оці теорії змови


Как насчет того, чтобы не использовать данную ветку как свалку?
"Может стартанете отдельную ветку для этого?" (ТМ Прохожий)
rjkz
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  #<1 ... 117118119120
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