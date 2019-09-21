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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:52
rjkz написав: Faceless написав:
Не має Прохожий відношення до модерації. Подавати скарги мають право усі. На цьому прошу припинити оці теорії змови
Как насчет того, чтобы не использовать данную ветку как свалку?
"Может стартанете отдельную ветку для этого?" (ТМ Прохожий)
Ну, про бабку тут дискусія продовжилася. Якби її й почали тут, не треба було б переносити. Чи ви вважаєте, що "проблемні сусіди і як з ними боротися в багатоквартирному будинку" це офтоп для теми "вільне спілкування на тему нерухомості"?
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Faceless
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