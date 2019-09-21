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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:52
rjkz написав: Faceless написав:
Не має Прохожий відношення до модерації. Подавати скарги мають право усі. На цьому прошу припинити оці теорії змови
Как насчет того, чтобы не использовать данную ветку как свалку?
"Может стартанете отдельную ветку для этого?" (ТМ Прохожий)
Ну, про бабку тут дискусія продовжилася. Якби її й почали тут, не треба було б переносити. Чи ви вважаєте, що "проблемні сусіди і як з ними боротися в багатоквартирному будинку" це офтоп для теми "вільне спілкування на тему нерухомості"?
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Faceless
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Додано: Пон 13 бер, 2023 17:44
Faceless написав:
Якби її й почали тут, не треба було б переносити. Чи ви вважаєте, що "проблемні сусіди і як з ними боротися в багатоквартирному будинку" це офтоп для теми "вільне спілкування на тему нерухомості"?
хорошая тема, жаль мало кейсов, неужели у всех соседи розовые пони?
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vitaliian
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:40
vitaliian написав: Faceless написав:
Якби її й почали тут, не треба було б переносити. Чи ви вважаєте, що "проблемні сусіди і як з ними боротися в багатоквартирному будинку" це офтоп для теми "вільне спілкування на тему нерухомості"?
хорошая тема, жаль мало кейсов, неужели у всех соседи розовые пони?
Можу розповісти про своїх. Знизу живе самотній алкаш під 40 років. В нього є гарний чорний кіт, якому він щодня розповідає про свої проблеми та іноді оре на нього за якусь провину. Буває, що до нього в гості приходять такі самі "однодумці", тоді ми чуємо гучні розмови на кілька різних голосів до глибокої ночі. Зверху в нас живуть "музичні" сусіди - одна квартира - кришнаїти (там танці з бубнами за графіком), інша - сусідка з сином-інвалідом, якому десь 30+. Ці полюбляють слухати концерти (чим гучніше) - Цоя, Висоцького та ін. Майже кожного дня година-дві концерт якогось співака. Сусіди справа - молода пара, яка чомусь поставила ліжко впритул до стіни з нами. Вночі нам іноді було чутно як ритмічно скрипить то ліжко... десь одну хвилину))). Цю "проблему" ми швидко вирішили, коли одного разу я навмисно гучно вимовила пару разів "ах, ох" у той момент. З тих пір не скрипить. Ще ми періодично чуємо перфоратор з однієї квартири десь через поверх від нас. Що можна робити перфоратором у квартирі 17-й рік поспіль ми так і не дізналися.
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fler
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:48
fler написав: vitaliian написав: Faceless написав:
Якби її й почали тут, не треба було б переносити. Чи ви вважаєте, що "проблемні сусіди і як з ними боротися в багатоквартирному будинку" це офтоп для теми "вільне спілкування на тему нерухомості"?
хорошая тема, жаль мало кейсов, неужели у всех соседи розовые пони?
Можу розповісти про своїх. Знизу живе самотній алкаш під 40 років. В нього є гарний чорний кіт, якому він щодня розповідає про свої проблеми та іноді оре на нього за якусь провину. Буває, що до нього в гості приходять такі самі "однодумці", тоді ми чуємо гучні розмови на кілька різних голосів до глибокої ночі. Зверху в нас живуть "музичні" сусіди - одна квартира - кришнаїти (там танці з бубнами за графіком), інша - сусідка з сином-інвалідом, якому десь 30+. Ці полюбляють слухати концерти (чим гучніше) - Цоя, Висоцького та ін. Майже кожного дня година-дві концерт якогось співака. Сусіди справа - молода пара, яка чомусь поставила ліжко впритул до стіни з нами. Вночі нам іноді було чутно як ритмічно скрипить то ліжко... десь одну хвилину))). Цю "проблему" ми швидко вирішили, коли одного разу я навмисно гучно вимовила пару разів "ах, ох" у той момент. З тих пір не скрипить. Ще ми періодично чуємо перфоратор з однієї квартири десь через поверх від нас. Що можна робити перфоратором у квартирі 17-й рік поспіль ми так і не дізналися.
Взагалі не подобаються багатоквартирні будинки, в тому числі через наведені приклади. Була колись сусідка яка під шофе два рази на тиждень влаштовувала концерти чоловікові, а шоб типу не чути вмикала гучно музику. Кілька разів просив припинити, а потім в розподіольчому щиті просто перерізав дроти на їх квартиру. А потім порозумнішав та придбав будинок
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Додано: Пон 13 бер, 2023 19:07
budmix_org написав:
А потім порозумнішав та придбав будинок
В Ирпене где я живу ценник на таунхаус от 60 куе это без ремонта + 15+ куе его ремонт. Ввязываться в такие затраты ради отсутствия соседей нерационально.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 19:13
vitaliian написав: budmix_org написав:
А потім порозумнішав та придбав будинок
В Ирпене где я живу ценник на таунхаус от 60 куе это без ремонта + 15+ куе его ремонт. Ввязываться в такие затраты ради отсутствия соседей нерационально.
Для меня это другое качество жизни, чуть больше денег на него не жалко.
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budmix_org
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