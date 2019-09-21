Додано: Пон 13 бер, 2023 18:40

vitaliian написав: Faceless написав: Якби її й почали тут, не треба було б переносити. Чи ви вважаєте, що "проблемні сусіди і як з ними боротися в багатоквартирному будинку" це офтоп для теми "вільне спілкування на тему нерухомості"? Якби її й почали тут, не треба було б переносити. Чи ви вважаєте, що "проблемні сусіди і як з ними боротися в багатоквартирному будинку" це офтоп для теми "вільне спілкування на тему нерухомості"? хорошая тема, жаль мало кейсов, неужели у всех соседи розовые пони? хорошая тема, жаль мало кейсов, неужели у всех соседи розовые пони?

Можу розповісти про своїх. Знизу живе самотній алкаш під 40 років. В нього є гарний чорний кіт, якому він щодня розповідає про свої проблеми та іноді оре на нього за якусь провину. Буває, що до нього в гості приходять такі самі "однодумці", тоді ми чуємо гучні розмови на кілька різних голосів до глибокої ночі. Зверху в нас живуть "музичні" сусіди - одна квартира - кришнаїти (там танці з бубнами за графіком), інша - сусідка з сином-інвалідом, якому десь 30+. Ці полюбляють слухати концерти (чим гучніше) - Цоя, Висоцького та ін. Майже кожного дня година-дві концерт якогось співака. Сусіди справа - молода пара, яка чомусь поставила ліжко впритул до стіни з нами. Вночі нам іноді було чутно як ритмічно скрипить то ліжко... десь одну хвилину))). Цю "проблему" ми швидко вирішили, коли одного разу я навмисно гучно вимовила пару разів "ах, ох" у той момент. З тих пір не скрипить. Ще ми періодично чуємо перфоратор з однієї квартири десь через поверх від нас. Що можна робити перфоратором у квартирі 17-й рік поспіль ми так і не дізналися.