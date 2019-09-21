На прошлой орендной , примерно в 3-4 ночи периодически начинала кричать женщина.
Крик утробный прямо и молящий помочь((, как я понял онко боли, потом давали что то и затихало.
Так что каждому свое, ах и ох, да еще 1 минута:(, можно и потерпеть;)
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:06
На прошлой орендной , примерно в 3-4 ночи периодически начинала кричать женщина.
Крик утробный прямо и молящий помочь((, как я понял онко боли, потом давали что то и затихало.
Так что каждому свое, ах и ох, да еще 1 минута:(, можно и потерпеть;)
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:16
Чукча умеет поднять настроение. Захотелось выпить яду.
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:20
Дааа)) простите, что испортил виденский вечер
Это же жизнь
Просто когда кто то жалуется , надо себя настроить, что не все так плохо, есть хуже … и смерится
Мне помогает
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