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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:06

На прошлой орендной , примерно в 3-4 ночи периодически начинала кричать женщина.
Крик утробный прямо и молящий помочь((, как я понял онко боли, потом давали что то и затихало.

Так что каждому свое, ах и ох, да еще 1 минута:(, можно и потерпеть;)
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:16

  Чукча2 написав:На прошлой орендной , примерно в 3-4 ночи периодически начинала кричать женщина.
Крик утробный прямо и молящий помочь((, как я понял онко боли, потом давали что то и затихало.

Так что каждому свое, ах и ох, да еще 1 минута:(, можно и потерпеть;)

Чукча умеет поднять настроение. Захотелось выпить яду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:20

Дааа)) простите, что испортил виденский вечер
Это же жизнь
Просто когда кто то жалуется , надо себя настроить, что не все так плохо, есть хуже … и смерится

Мне помогает
Чукча2
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