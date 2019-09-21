На прошлой орендной , примерно в 3-4 ночи периодически начинала кричать женщина.
Крик утробный прямо и молящий помочь((, как я понял онко боли, потом давали что то и затихало.
Так что каждому свое, ах и ох, да еще 1 минута:(, можно и потерпеть;)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:06
На прошлой орендной , примерно в 3-4 ночи периодически начинала кричать женщина.
Крик утробный прямо и молящий помочь((, как я понял онко боли, потом давали что то и затихало.
Так что каждому свое, ах и ох, да еще 1 минута:(, можно и потерпеть;)
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:16
Чукча умеет поднять настроение. Захотелось выпить яду.
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:20
Дааа)) простите, что испортил виденский вечер
Это же жизнь
Просто когда кто то жалуется , надо себя настроить, что не все так плохо, есть хуже … и смерится
Мне помогает
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:51
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Мені якось щастило, відносно, з сусідами. Ні алкашів, ні божевільних, ні скажених кошатниць. Максимум, що пам'ятаю з орендної (я тоді орендував на Лісовому) - в будинку через вулицю, в БПС, був/була (стать незрозуміла) якийсь/якась божевільний/на, що вдень, десь в обід, кричало з вікна нерозбірливо пару годин. Але то насправді не надто докучало.
Додано: Пон 13 бер, 2023 23:04
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|