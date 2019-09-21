На прошлой орендной , примерно в 3-4 ночи периодически начинала кричать женщина.
Крик утробный прямо и молящий помочь((, как я понял онко боли, потом давали что то и затихало.
Так что каждому свое, ах и ох, да еще 1 минута:(, можно и потерпеть;)
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:06
На прошлой орендной , примерно в 3-4 ночи периодически начинала кричать женщина.
Крик утробный прямо и молящий помочь((, как я понял онко боли, потом давали что то и затихало.
Так что каждому свое, ах и ох, да еще 1 минута:(, можно и потерпеть;)
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:16
Чукча умеет поднять настроение. Захотелось выпить яду.
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:20
Дааа)) простите, что испортил виденский вечер
Это же жизнь
Просто когда кто то жалуется , надо себя настроить, что не все так плохо, есть хуже … и смерится
Мне помогает
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:51
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Мені якось щастило, відносно, з сусідами. Ні алкашів, ні божевільних, ні скажених кошатниць. Максимум, що пам'ятаю з орендної (я тоді орендував на Лісовому) - в будинку через вулицю, в БПС, був/була (стать незрозуміла) якийсь/якась божевільний/на, що вдень, десь в обід, кричало з вікна нерозбірливо пару годин. Але то насправді не надто докучало.
Додано: Пон 13 бер, 2023 23:04
Додано: Вів 14 бер, 2023 02:11
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Мои проблемы с соседями в Киеве - это курцы этажом ниже, когда курили при открытых у меня окнах, то дым затягивало ко мне.
Все. За почти 50 лет. По всем квартирам.
На одной было, затапливало, но это не только соседей вина была. Дом очень старый был. Дореволюционный.
Тут на одной квартире чокнутые грузины стучали в свой потолок, мои дети их нервировали. Но это у всех такое. Большинство домов с деревянными перекрытиями.
А так, у меня с почти всеми соседями всегда мир-дружба-жвачка.
Некоторые друзьями стали, даже сейчас поддерживаем связь.
МОжет это отношение людей к своим соседям?
Мы сразу воспринимаем людей позитивно, и им очень надо постараться, чтобы наше мнение о них изменилось.
Додано: Вів 14 бер, 2023 03:39
на текущий момент раздражают курцы и маленькие собачки, которые пронзительно лают в любое время суток. Курцы как правило арендаторы, курят либо в ванной (дым затягивает с вытяжки) либо на лесничной площадке. В 1м случае безнадежно, особенно если хозяин забил на свою квартиру, ему все равно что в ней курят. Во втором, делаю замечания, иногда помогает. Прошу управителя развешать обьявления не курить в парадном. Бороться с собачками в многоквартирном доме нужен какой то закон, например высокий налог, как акциз на сигареты. На курцов в общественных местах нужны штрафы и в законе они есть. Когда то менты гоняли курцов, но в ковид и до сейчас забили
Додано: Вів 14 бер, 2023 08:33
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Починаючи 3 сезон "Бабуля", хто знімав кімнату без вікон у одноногої алко бабулі, у якої син сидить за вбивство?
Неповторимый кейс
Додано: Вів 14 бер, 2023 08:57
Це як муха зараз, тільки бабуля з ногами, тому приходить до флумана урізноманітнити його сексуальне життя.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 бер, 2023 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 бер, 2023 09:21
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Ті ж проблеми були в Україні, але курили і зверху, і знизу і в приміщеннях, бо іноді затягувало вентиляцією. Ті що зверху взагалі кидають бички і струшують попіл... Летить часто на балкон... Це якийсь біч України. Поки жив у Польщі - ніколи не чув цього смороду... Напевно привчили людей або менталітет інший.
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