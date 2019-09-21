Додано: Вів 14 бер, 2023 02:11

Мои проблемы с соседями в Киеве - это курцы этажом ниже, когда курили при открытых у меня окнах, то дым затягивало ко мне.

Все. За почти 50 лет. По всем квартирам.

На одной было, затапливало, но это не только соседей вина была. Дом очень старый был. Дореволюционный.

Тут на одной квартире чокнутые грузины стучали в свой потолок, мои дети их нервировали. Но это у всех такое. Большинство домов с деревянными перекрытиями.



А так, у меня с почти всеми соседями всегда мир-дружба-жвачка.

Некоторые друзьями стали, даже сейчас поддерживаем связь.

МОжет это отношение людей к своим соседям?

Мы сразу воспринимаем людей позитивно, и им очень надо постараться, чтобы наше мнение о них изменилось.