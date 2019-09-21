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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:20
Дааа)) простите, что испортил виденский вечер
Это же жизнь
Просто когда кто то жалуется , надо себя настроить, что не все так плохо, есть хуже … и смерится
Мне помогает
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:51
Мені якось щастило, відносно, з сусідами. Ні алкашів, ні божевільних, ні скажених кошатниць. Максимум, що пам'ятаю з орендної (я тоді орендував на Лісовому) - в будинку через вулицю, в БПС, був/була (стать незрозуміла) якийсь/якась божевільний/на, що вдень, десь в обід, кричало з вікна нерозбірливо пару годин. Але то насправді не надто докучало.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 23:04
Що можна робити перфоратором у квартирі 17-й рік поспіль ми так і не дізналися.
vitaliian написав: flyman написав:
це ж Мико
она врррроде уже киевлянка. Надо зебру попросить посмотреть по фейсбуку.
17 років киянка?
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Додано: Вів 14 бер, 2023 02:11
Мои проблемы с соседями в Киеве - это курцы этажом ниже, когда курили при открытых у меня окнах, то дым затягивало ко мне.
Все. За почти 50 лет. По всем квартирам.
На одной было, затапливало, но это не только соседей вина была. Дом очень старый был. Дореволюционный.
Тут на одной квартире чокнутые грузины стучали в свой потолок, мои дети их нервировали. Но это у всех такое. Большинство домов с деревянными перекрытиями.
А так, у меня с почти всеми соседями всегда мир-дружба-жвачка.
Некоторые друзьями стали, даже сейчас поддерживаем связь.
МОжет это отношение людей к своим соседям?
Мы сразу воспринимаем людей позитивно, и им очень надо постараться, чтобы наше мнение о них изменилось.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 03:39
на текущий момент раздражают курцы и маленькие собачки, которые пронзительно лают в любое время суток. Курцы как правило арендаторы, курят либо в ванной (дым затягивает с вытяжки) либо на лесничной площадке. В 1м случае безнадежно, особенно если хозяин забил на свою квартиру, ему все равно что в ней курят. Во втором, делаю замечания, иногда помогает. Прошу управителя развешать обьявления не курить в парадном. Бороться с собачками в многоквартирном доме нужен какой то закон, например высокий налог, как акциз на сигареты. На курцов в общественных местах нужны штрафы и в законе они есть. Когда то менты гоняли курцов, но в ковид и до сейчас забили
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Додано: Вів 14 бер, 2023 08:33
Починаючи 3 сезон "Бабуля", хто знімав кімнату без вікон у одноногої алко бабулі, у якої син сидить за вбивство?
Неповторимый кейс
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Додано: Вів 14 бер, 2023 09:21
rjkz написав:
Мои проблемы с соседями в Киеве - это курцы этажом ниже, когда курили при открытых у меня окнах, то дым затягивало ко мне.
Ті ж проблеми були в Україні, але курили і зверху, і знизу і в приміщеннях, бо іноді затягувало вентиляцією. Ті що зверху взагалі кидають бички і струшують попіл... Летить часто на балкон... Це якийсь біч України. Поки жив у Польщі - ніколи не чув цього смороду... Напевно привчили людей або менталітет інший.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 11:03
На території Росії можуть з'явитись дев'ятиповерхові будинки з дерева для розселення мешканців аварійних будинків. Про це сказав міністр будівництва Ірек Файзуллін під час парламентського діалогу в Раді Федерації, повідомляє російське агентство «Інтерфакс».
Файзуллін стверджує, що наразі триває розробка нормативної бази для реалізації такого проєкту. За його словами, роботу буде завершено протягом 2023 року.
«Сьогодні у нас в експертизі є документація вже на дев'ятиповерхові об'єкти, які, можливо, будуватимуть», – розповів російський чиновник.
Уряд розглядає можливість переселення мешканців аварійних будинків у дерев'яні багатоповерхівки. Для стимуляції переїзду в подібні споруди влада може запровадити на них пільгову іпотеку.
Зауважимо, перший дерев'яний багатоквартирний будинок у РФ збудували у 2014 році у Тверській області. У 2022 році росіяни також завершили будівництво чотирьохповерхових дерев'яних будинків у Волгоградській області, які отримали назву ЖК «Соколики».
Про те, що росіян потрібно переселити з аварійних будинків у дерев'яні, також заявив президент країни-агресорки Володимир Путін.
«Для цілої низки регіонів, для багатьох наших громадян, це може стати справді зручним, ефективним рішенням», – сказав російський диктатор у лютому на нараді з питань розвитку лісопромислового комплексу.
За даними реєстру, на території Росії налічується приблизно 80 тис. аварійних будинків, у яких мешкають 1,4 млн осіб. Найгірша ситуація у Карелії – там майже 4900 споруд в аварійному стані.
а лифты тоже деревянные?
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vitaliian
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Додано: Вів 14 бер, 2023 13:34
vitaliian написав:
На території Росії можуть з'явитись дев'ятиповерхові будинки з дерева для розселення мешканців аварійних будинків. Про це сказав міністр будівництва Ірек Файзуллін під час парламентського діалогу в Раді Федерації, повідомляє російське агентство «Інтерфакс».
Файзуллін стверджує, що наразі триває розробка нормативної бази для реалізації такого проєкту. За його словами, роботу буде завершено протягом 2023 року.
«Сьогодні у нас в експертизі є документація вже на дев'ятиповерхові об'єкти, які, можливо, будуватимуть», – розповів російський чиновник.
Уряд розглядає можливість переселення мешканців аварійних будинків у дерев'яні багатоповерхівки. Для стимуляції переїзду в подібні споруди влада може запровадити на них пільгову іпотеку.
Зауважимо, перший дерев'яний багатоквартирний будинок у РФ збудували у 2014 році у Тверській області. У 2022 році росіяни також завершили будівництво чотирьохповерхових дерев'яних будинків у Волгоградській області, які отримали назву ЖК «Соколики».
Про те, що росіян потрібно переселити з аварійних будинків у дерев'яні, також заявив президент країни-агресорки Володимир Путін.
«Для цілої низки регіонів, для багатьох наших громадян, це може стати справді зручним, ефективним рішенням», – сказав російський диктатор у лютому на нараді з питань розвитку лісопромислового комплексу.
За даними реєстру, на території Росії налічується приблизно 80 тис. аварійних будинків, у яких мешкають 1,4 млн осіб. Найгірша ситуація у Карелії – там майже 4900 споруд в аварійному стані.
а лифты тоже деревянные?
навіщо їм ліфти, пішки дійдуть
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Додано: Вів 14 бер, 2023 13:38
flyman написав:
навіщо їм ліфти, пішки дійдуть
Так то 9 поверхів не в цоколь, то вверх.
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