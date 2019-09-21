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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:53

flyman я тут тебе картину присмотрел в цоколь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kart ... RjhCQ.html
современное барокко... бери, квартиранты заценят
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:06

  Hotab написав:
  flyman написав:навіщо їм ліфти, пішки дійдуть

Так то 9 поверхів не в цоколь, то вверх.

Там и водопровод тоже как в Архангельской области, из натурелесоснопродукта
Повесить икону царя на каждом марше - поцеловал - и с клунками и коромыслом с вёдрами за плечами - вперёд в пентхаус
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:06

  vitaliian написав:flyman я тут тебе картину присмотрел в цоколь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kart ... RjhCQ.html
современное барокко... бери, квартиранты заценят

А что там за птичка по центру картины то летит :mrgreen: ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:17

  барабашов написав:
  vitaliian написав:flyman я тут тебе картину присмотрел в цоколь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kart ... RjhCQ.html
современное барокко... бери, квартиранты заценят

А что там за птичка по центру картины то летит :mrgreen: ?

Не птичка, а насекомое.
Картина называется «открыли границу и он вылетел»
Hotab
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