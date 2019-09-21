Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 бер, 2023 13:53
flyman
я тут тебе картину присмотрел в цоколь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kart ... RjhCQ.html
современное барокко... бери, квартиранты заценят
vitaliian
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Додано: Вів 14 бер, 2023 14:06
Hotab написав: flyman написав:
навіщо їм ліфти, пішки дійдуть
Так то 9 поверхів не в цоколь, то вверх.
Там и водопровод тоже как в Архангельской области, из натурелесоснопродукта
Повесить икону царя на каждом марше - поцеловал - и с клунками и коромыслом с вёдрами за плечами - вперёд в пентхаус
барабашов
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Додано: Вів 14 бер, 2023 14:06
А что там за птичка по центру картины то летит
?
барабашов
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Додано: Вів 14 бер, 2023 14:17
барабашов написав:
А что там за птичка по центру картины то летит
?
Не птичка, а насекомое.
Картина называется «открыли границу и он вылетел»
Hotab
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