Там и водопровод тоже как в Архангельской области, из натурелесоснопродукта
Повесить икону царя на каждом марше - поцеловал - и с клунками и коромыслом с вёдрами за плечами - вперёд в пентхаус
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:06
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:01
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Де наш форумний будівельник, щоб підтвердити, чи спростувати цю інформацію?
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