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Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:06

  Hotab написав:
  flyman написав:навіщо їм ліфти, пішки дійдуть

Так то 9 поверхів не в цоколь, то вверх.

Там и водопровод тоже как в Архангельской области, из натурелесоснопродукта
Повесить икону царя на каждом марше - поцеловал - и с клунками и коромыслом с вёдрами за плечами - вперёд в пентхаус
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:01

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Де наш форумний будівельник, щоб підтвердити, чи спростувати цю інформацію? :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:39

  Успіх написав:Де наш форумний будівельник, щоб підтвердити, чи спростувати цю інформацію? :)

В мене садовий будиночок на ~170 квадратів, вийшов приблизно 50 куе, з сантехнікою, газовими конвектор ми включно. (будова 2008-2011роки), Але самостійно наймав бригади, чи майстрів. Але коробку крім даху і мурівки мансарди вигнав в основному сам, час від часу наймаючи підсобника.
Тобто ~300$метр.
Звичайно використовувались плитка десь по 80-100грн/квадрат, ламінат десь по 120 грн. Шпаклёвка штугом, ак само все помальовано вапняною фарбою(не знав, як буде з опаленням, тож перестрахувався, бо вапняні фарби стійкґші до грибка)
Наскільки пам'ятаю гола коробка, накрита МЧ обійшлася 110 тис грн. У 2008 році курс був 5, потім 8.ґТобто приблизно 15-17тис дол. Тре врахувати, що тоді я займався виготовленням шлакоблоків тож вони мені обійшлися по собівартості, батя мав знайомства у лісництві, тож за копійки купили кмугляк(280грн/куб, попиляти за 750 )Грубо куб лісу обійшовся десь по 430 грн, при ринковій 800-1000).Пісок, щебінь купляв у шляховиків(один раз вдалося купити КаМаз піску за 250 грн, при ринковій 750)На перекриття вдалося купити БУ арматуру (тобто мали робити перекриття але будову заморозили і вдалося викупити трохи дорожче металобрухту) У 2008 році арматура, до початку кризи коштувала під 2 куе тона.
Bolt
 
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Hotab

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