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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:31

flyman , неправий ти мух. Валюта, яка текла (тече) завдяки сільському господарству:
1. Підтримує курс власної валюти
2. Витрачається в країні як власником бізнесу (його сімʼєю, яка не на 150 доларів в місяць ящірок та мухоморів їсть)
3. Персоналом, який працює на землі

Так чи інакше ці гроші теж підживлюють РН.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:27

Можно вполне нормально питаться одному человеку на 150 баксов, экономно конечно

У меня даже меньше выходит, примерно 1000 грн в неделю, основное берет оренда и комуналка

Так выходит, что я не человек))
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:28

Чукча2
А мясо с рыбой по нынешним то ценам как - в пролёте?
Про помидоры и черешню промолчу
На какую же сумму вы жили до 24.02? Тогда базовые продукты вдвое дешевле почти были, туалетная бумага, порошок с мылом и прочие гигиенические плюхи в ваши расходы то входят?
Аренда кстати у вас сколько и что снимаете? Хозяин за мешок штукатурки из Эпика прелесть не пытается спихнуть?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:50

Скажу так, до местного бомонда мне как до неба
Но, как говорится, спасибо и на этом
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:06

  Frant написав: вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.



??? Пшеницю на зрошувальних землях :shock: . Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне? :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:09

  drevlyanin написав:
  Frant написав: вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.

??? Пшеницю на зрошувальних землях :shock: . Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне? :wink:

Можливо, на зрошувальних землях - вирощують опеньки і білі гриби, а не пшеницю? :mrgreen:

Я дійсно далекий від с/г.
Проте точно знаю, що щось вирощували.
І це "щось" давало роботу і зарплату сотням тисяч людей.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:17

  Frant написав:
  drevlyanin написав:
  Frant написав: вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.

??? Пшеницю на зрошувальних землях :shock: . Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне? :wink:

Можливо, на зрошувальних землях - вирощують опеньки і білі гриби, а не пшеницю? :mrgreen:

Я дійсно далекий від с/г.
Проте точно знаю, що щось вирощували.
І це "щось" давало роботу і зарплату сотням тисяч людей.

Овочі і рис.
до речі, херсонський круглий рис кращий за той імпортний що у нас продають.
p.s. але нажаль його мабуть вже ніколи не буде.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:45

С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:49

  Чукча2 написав:Можно вполне нормально питаться одному человеку на 150 баксов, экономно конечно

У меня даже меньше выходит, примерно 1000 грн в неделю, основное берет оренда и комуналка

Так выходит, что я не человек))

  Чукча2 написав:Скажу так, до местного бомонда мне как до неба
Но, как говорится, спасибо и на этом

  Чукча2 написав:С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут

С деньгами не шутят, тем более, без них
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:25

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Чи може нотаріус при купівлі-продажу вимагати у покупця підтвердження коштів?
otshelnick1
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  #<1 ... 126127128129
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