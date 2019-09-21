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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 11:31
flyman , неправий ти мух. Валюта, яка текла (тече) завдяки сільському господарству:
1. Підтримує курс власної валюти
2. Витрачається в країні як власником бізнесу (його сімʼєю, яка не на 150 доларів в місяць ящірок та мухоморів їсть)
3. Персоналом, який працює на землі
Так чи інакше ці гроші теж підживлюють РН.
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Hotab
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Додано: Сер 07 чер, 2023 12:27
Можно вполне нормально питаться одному человеку на 150 баксов, экономно конечно
У меня даже меньше выходит, примерно 1000 грн в неделю, основное берет оренда и комуналка
Так выходит, что я не человек))
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Чукча2
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:28
Чукча2
А мясо с рыбой по нынешним то ценам как - в пролёте?
Про помидоры и черешню промолчу
На какую же сумму вы жили до 24.02? Тогда базовые продукты вдвое дешевле почти были, туалетная бумага, порошок с мылом и прочие гигиенические плюхи в ваши расходы то входят?
Аренда кстати у вас сколько и что снимаете? Хозяин за мешок штукатурки из Эпика прелесть не пытается спихнуть?
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барабашов
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:50
Скажу так, до местного бомонда мне как до неба
Но, как говорится, спасибо и на этом
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Чукча2
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:06
Frant написав:
вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.
??? Пшеницю на зрошувальних землях
. Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне?
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drevlyanin
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:09
drevlyanin написав: Frant написав:
вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.
??? Пшеницю на зрошувальних землях
. Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне?
Можливо, на зрошувальних землях - вирощують опеньки і білі гриби, а не пшеницю?
Я дійсно далекий від с/г.
Проте точно знаю, що щось вирощували.
І це "щось" давало роботу і зарплату сотням тисяч людей.
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Frant
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:17
Frant написав: drevlyanin написав: Frant написав:
вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.
??? Пшеницю на зрошувальних землях
. Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне?
Можливо, на зрошувальних землях - вирощують опеньки і білі гриби, а не пшеницю?
Я дійсно далекий від с/г.
Проте точно знаю, що щось вирощували.
І це "щось" давало роботу і зарплату сотням тисяч людей.
Овочі і рис.
до речі, херсонський круглий рис кращий за той імпортний що у нас продають.
p.s. але нажаль його мабуть вже ніколи не буде.
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Vadim_
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Додано: Сер 07 чер, 2023 16:45
С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
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Чукча2
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:49
Чукча2 написав:
Можно вполне нормально питаться одному человеку на 150 баксов, экономно конечно
У меня даже меньше выходит, примерно 1000 грн в неделю, основное берет оренда и комуналка
Так выходит, что я не человек))
Чукча2 написав:
Скажу так, до местного бомонда мне как до неба
Но, как говорится, спасибо и на этом
Чукча2 написав:
С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
С деньгами не шутят, тем более, без них
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pesikot
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:30
На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.
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Хомякоид
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