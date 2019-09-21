Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.