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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 чер, 2023 02:02
Хомякоид написав:
На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.
Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.
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zerocool
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Додано: Пон 19 чер, 2023 18:00
zerocool написав: Хомякоид написав:
На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.
Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.
Що за котли ?
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Хомякоид
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Додано: Пон 19 чер, 2023 18:32
Хомякоид написав: zerocool написав: Хомякоид написав:
На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.
Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.
Що за котли ?
Ну газові ж, у кожній квартирі від забудовника (будинок без ЦО), до речі дуже актуальна штука зараз з багатьох причин
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zerocool
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