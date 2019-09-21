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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 02:02

  Хомякоид написав:На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.

Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:00

  zerocool написав:
  Хомякоид написав:На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.

Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.


Що за котли ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:32

  Хомякоид написав:
  zerocool написав:
  Хомякоид написав:На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.

Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.


Що за котли ?


Ну газові ж, у кожній квартирі від забудовника (будинок без ЦО), до речі дуже актуальна штука зараз з багатьох причин
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 20:17

В новобудові в Вінниці є, але до речі я з цим ще не стикався окрім Німеччини.
До речі дуже зручна штука.

Дякую за пораду :D Радите міняти на більш надійні крани ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 22:41

  Хомякоид написав:В новобудові в Вінниці є, але до речі я з цим ще не стикався окрім Німеччини.
До речі дуже зручна штука.

Дякую за пораду :D Радите міняти на більш надійні крани ?

Нуу треба дивитися які встановили, іноді не жлобяться на нормальні, а там був найдешевший силумін, в якому просто від часу та вібрації насоса з'являються тріщини
zerocool
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  #<1 ... 127128129130
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