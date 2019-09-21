RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 02:02

  Хомякоид написав:На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.

Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 22.03.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:00

  zerocool написав:
  Хомякоид написав:На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.

Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.


Що за котли ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2793 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:32

  Хомякоид написав:
  zerocool написав:
  Хомякоид написав:На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло.
Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.

Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там.
В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.


Що за котли ?


Ну газові ж, у кожній квартирі від забудовника (будинок без ЦО), до речі дуже актуальна штука зараз з багатьох причин
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 22.03.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 20:17

В новобудові в Вінниці є, але до речі я з цим ще не стикався окрім Німеччини.
До речі дуже зручна штука.

Дякую за пораду :D Радите міняти на більш надійні крани ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2793 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 22:41

  Хомякоид написав:В новобудові в Вінниці є, але до речі я з цим ще не стикався окрім Німеччини.
До речі дуже зручна штука.

Дякую за пораду :D Радите міняти на більш надійні крани ?

Нуу треба дивитися які встановили, іноді не жлобяться на нормальні, а там був найдешевший силумін, в якому просто від часу та вібрації насоса з'являються тріщини
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 22.03.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 12:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Байден: Загроза застосування Путіним ядерної зброї реальна
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/20/7407611/
Я думаю, що РЖКН вгору.
reus
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 21.03.12
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 127128129130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 19:52
128 16062
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 00:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
79 23613
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 19:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 13:18
212 46479
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 19:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4738)
20.06.2023 13:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.