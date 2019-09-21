Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Хомякоид написав:На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло. Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.
Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там. В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.
Хомякоид написав:На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло. Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.
Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там. В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.
Хомякоид написав:На тему старіх домов, у родителей дому 30 лет, засорилась канализационная труба, залило пол квартирі пока никого дома не біло. Вот так и думай рванет не рванет что то в старом доме и какие будут последствия.
Каналья це це взагалі біль, але до віку будинку безпосередньо не відноситься, скоріше до якості будівництва. У мене колись у новобудові не під тим кутом поклали і постійно забивалася, перші два поверхи жили буквально на лайновій міні, сморід постійний і т.д. Спроби перекласти капітально вистачило на рік, далі не знаю, вже не живу там. В іншому будівельники поставили найдешевші крани на котлах и т.д., більшість так і залишила і незабаром почався парад проривів. А ремонти там у сусідів трохи дорожчі, ніж у хрущовках.
Що за котли ?
Ну газові ж, у кожній квартирі від забудовника (будинок без ЦО), до речі дуже актуальна штука зараз з багатьох причин