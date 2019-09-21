Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
osafly написав:Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы
beee написав:На основании закона термодинамики какой то академик предсказали распад союза, за что его посадили. Если система не обменивается энергией, то её энтропия растёт. Разрушение неизбежно.
Не кошмарьтесь сельхоз угодьями. "Ещё не такие зимы были и никто в хате не ..рал"
Какой берег затопило? Украинцы - не совсем европейцы. Завтра всё будет работать в 2 раза эффективнее.
Уже не знают чем кошмарить: ныли про блэкаут, бензина не было, наступ с беларуси, ГЭС, ЗАЭС.
Я выселяю арендатора. Продавать нужно Славутич. Он мне пишет, что не может квартиру найти.
Как это не может найти квартиру? А прелесть в Чабанчиках, а хоромы Осы-Флуя что скоро будут покрыты пылью веков и мхом? Триллионы квадратных футов плинтусОв ждут кому бы сдаться за коммуналь,и это только на Печёрских холмах!
Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно
Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово: - по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок); - уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови; - уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів; - за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат; - МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан. І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.
З 2019 до 2022 року середня зарплата в Україні зросла приблизно на 5 тисяч. Проте війна внесла свої корективи: із 14 055 гривень у січні 2022 року розмір середньої зарплати впав до 12 644 гривень у січні 2023 року. Найбільше, як і раніше, платять у Києві, менше – у Кіровоградській та Чернігівській областях.
З 2019 до 2022 року середня зарплата в Україні зросла приблизно на 5 тисяч. Проте війна внесла свої корективи: із 14 055 гривень у січні 2022 року розмір середньої зарплати впав до 12 644 гривень у січні 2023 року. Найбільше, як і раніше, платять у Києві, менше – у Кіровоградській та Чернігівській областях.
ihorkyiv написав:Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово: - по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок); - уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови; - уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів; - за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат; - МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан. І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.
Оце так лендлорда ковбасить. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів. Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.