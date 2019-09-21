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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:03
042013 написав: ihorkyiv написав:
хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України
Шось-то, дядьку, сказились ви...)
Так ви ж і підпадаєте під цей критерій. Адже вищезазначений сценарій є неадекватним і апокаліптичним. Значить, вас і треба гнати такими-сякими тряпками)
Цим дописом ви даремно згвалтували клаву свого компа, не розібравшись у суті мною написаного та не прочитавши текст, на який була спрямована моя реакція. Затямте: ті тези - це єдиний дієвий спосіб відносно швидкої стабілізації країни та створення умов для її відновлення і сталого розвитку. Порядок (суспільний спокій та дисципліна), робочі руки і товарно-грошові інвестиції - ось основа для успішного економічного поступу будь-якої країни. А ви сподівалися, що після війни наш уряд подарує усім по 10К євро на члена сім"ї та відпустить на чотири вітри з рекомендаційними листами до урядів європейських країн ?? Наївність - ознака незрілості. Даруйте.
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ihorkyiv
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:33
ihorkyiv якщо ви відчуваєте ознаки перевтоми, прилітайте до Ніцци. 4 серпня буде виступати Лобода.
"Твои глаза, такие чистые как небо ..."
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:37
ihorkyiv написав:Оце так лендлорда ковбасить.
В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.
Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони.
У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням.
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gonchik74
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:06
Grand Touring написав:ihorkyiv
якщо ви відчуваєте ознаки перевтоми, прилітайте до Ніцци. 4 серпня буде виступати Лобода.
"Твои глаза, такие чистые как небо ..."
Та нах её соушать - морду подушкой накрыть и....
А потом на живот перевернуть и повторить!
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барабашов
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:10
gonchik74 написав: ihorkyiv написав:Оце так лендлорда ковбасить.
В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.
Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони.
У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням.
Даремно на Макса намовляєте. Він людина слова. Сказав, повернеться у липні, то так і буде. Просто пошук у віденських салонах штор для "квіточки" та пакування валіз займає увесь вільний час. За цих обставин не до теревенів на форумі.
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ihorkyiv
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:23
ihorkyiv написав: gonchik74 написав: ihorkyiv написав:Оце так лендлорда ковбасить.
В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.
Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони.
У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням.
Даремно на Макса намовляєте. Він людина слова. Сказав, повернеться у липні, то так і буде. Просто пошук у віденських салонах штор для "квіточки" та пакування валіз займає увесь вільний час. За цих обставин не до теревенів на форумі.
Та хай шариться. По працюючих біженцях що?
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gonchik74
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