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#<1 ... 130131132133 Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:03 042013 написав: ihorkyiv написав: хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України

Шось-то, дядьку, сказились ви...)



Так ви ж і підпадаєте під цей критерій. Адже вищезазначений сценарій є неадекватним і апокаліптичним. Значить, вас і треба гнати такими-сякими тряпками) Шось-то, дядьку, сказились ви...)Так ви ж і підпадаєте під цей критерій. Адже вищезазначений сценарій є неадекватним і апокаліптичним. Значить, вас і треба гнати такими-сякими тряпками)

Цим дописом ви даремно згвалтували клаву свого компа, не розібравшись у суті мною написаного та не прочитавши текст, на який була спрямована моя реакція. Затямте: ті тези - це єдиний дієвий спосіб відносно швидкої стабілізації країни та створення умов для її відновлення і сталого розвитку. Порядок (суспільний спокій та дисципліна), робочі руки і товарно-грошові інвестиції - ось основа для успішного економічного поступу будь-якої країни. А ви сподівалися, що після війни наш уряд подарує усім по 10К євро на члена сім"ї та відпустить на чотири вітри з рекомендаційними листами до урядів європейських країн ?? Наївність - ознака незрілості. Даруйте. Цим дописом ви даремно згвалтували клаву свого компа, не розібравшись у суті мною написаного та не прочитавши текст, на який була спрямована моя реакція. Затямте: ті тези - це єдиний дієвий спосіб відносно швидкої стабілізації країни та створення умов для її відновлення і сталого розвитку. Порядок (суспільний спокій та дисципліна), робочі руки і товарно-грошові інвестиції - ось основа для успішного економічного поступу будь-якої країни. А ви сподівалися, що після війни наш уряд подарує усім по 10К євро на члена сім"ї та відпустить на чотири вітри з рекомендаційними листами до урядів європейських країн ?? Наївність - ознака незрілості. Даруйте. ihorkyiv Повідомлень: 795 З нами з: 01.05.17 Подякував: 150 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:37 ihorkyiv написав: Оце так лендлорда ковбасить.

В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.

Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.

Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони.

У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням. Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони.У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням. gonchik74

Повідомлень: 317 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:10 gonchik74 написав: ihorkyiv написав: Оце так лендлорда ковбасить.

В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.

Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.

Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони.

У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням. Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони.У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя.

Даремно на Макса намовляєте. Він людина слова. Сказав, повернеться у липні, то так і буде. Просто пошук у віденських салонах штор для "квіточки" та пакування валіз займає увесь вільний час. За цих обставин не до теревенів на форумі. Даремно на Макса намовляєте. Він людина слова. Сказав, повернеться у липні, то так і буде. Просто пошук у віденських салонах штор для "квіточки" та пакування валіз займає увесь вільний час. За цих обставин не до теревенів на форумі. ihorkyiv Повідомлень: 795 З нами з: 01.05.17 Подякував: 150 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:23 ihorkyiv написав: gonchik74 написав: ihorkyiv написав: Оце так лендлорда ковбасить.

В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.

Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.

Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони.

У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням. Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони.У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя.

Даремно на Макса намовляєте. Він людина слова. Сказав, повернеться у липні, то так і буде. Просто пошук у віденських салонах штор для "квіточки" та пакування валіз займає увесь вільний час. За цих обставин не до теревенів на форумі. Даремно на Макса намовляєте. Він людина слова. Сказав, повернеться у липні, то так і буде. Просто пошук у віденських салонах штор для "квіточки" та пакування валіз займає увесь вільний час. За цих обставин не до теревенів на форумі.

Та хай шариться. По працюючих біженцях що? Та хай шариться. По працюючих біженцях що? gonchik74

Повідомлень: 317 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:38 ihorkyiv написав: Оце так лендлорда ковбасить.

В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.

Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст. В усі історичні часипіддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.

Ага, пророки типу Охріменка.

Запам'ятайте назавжди, в країнах заходу притримуються демократичних цінностей. Ніхто нікого не буде виганяти, наші заробітчани - трудолюбиві і спокійні люди. Особливо після погромів неграми та арабами у Франці в багатьох країнах ЄС зрозуміли що українці набагато кращі. Ага, пророки типу Охріменка.Запам'ятайте назавжди, в країнах заходу притримуються демократичних цінностей. Ніхто нікого не буде виганяти, наші заробітчани - трудолюбиві і спокійні люди. Особливо після погромів неграми та арабами у Франці в багатьох країнах ЄС зрозуміли що українці набагато кращі. BIGor

Повідомлень: 7816 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:44 gonchik74

На цю тему уже випито і сказано немало. З усього загалу осіб, які виїхали з 24.02.22, біля 80% складають жінки і діти. Нині наші біженці мають певний вплив на економіки лише двох слов"янських країн - членів ЄС. Це Польща (1,5 млн.) і Чехія (0,5 млн.), оскільки в РП працювати влаштувалося аж 30% з них, у Чехії - значно менший відсоток працевлаштованих. Багато українців у тих державах вимушено працюють на нелюбих роботах, позаяк повернення в Україну становить суттєву загрозу життю. Коли загроза нівелюється, зникне стимул до важкої праці на чужині. Уряди П і Ч нездатні запропонувати такій кількості українців на власних ринках праці достойної роботи + незнання місцевих мов більшістю з них і небажання вчити. У Німеччині (до 1 млн.) та інших розвинених країнах ЄС наші біженці є банальним тягарем для державних бюджетів і ніякої цінності для економік не становлять + таж мовна проблема.. Уся підтримка тримається на емпатії, яка по війні втратить причину і сенс. Тому - тільки додому. До-до-му, любі !!! До праці заради майбутнього власного народу. ihorkyiv Повідомлень: 795 З нами з: 01.05.17 Подякував: 150 раз. Подякували: 273 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:59 ihorkyiv написав: gonchik74

На цю тему уже випито і сказано немало. З усього загалу осіб, які виїхали з 24.02.22, біля 80% складають жінки і діти. Нині наші біженці мають певний вплив на економіки лише двох слов"янських країн - членів ЄС. Це Польща (1,5 млн.) і Чехія (0,5 млн.), оскільки в РП працювати влаштувалося аж 30% з них, у Чехії - значно менший відсоток працевлаштованих. Багато українців у тих державах вимушено працюють на нелюбих роботах, позаяк повернення в Україну становить суттєву загрозу життю. Коли загроза нівелюється, зникне стимул до важкої праці на чужині. Уряди П і Ч нездатні запропонувати такій кількості українців на власних ринках праці достойної роботи + незнання місцевих мов більшістю з них і небажання вчити. У Німеччині (до 1 млн.) та інших розвинених країнах ЄС наші біженці є банальним тягарем для державних бюджетів і ніякої цінності для економік не становлять + таж мовна проблема.. Уся підтримка тримається на емпатії, яка по війні втратить причину і сенс. Тому - тільки додому. До-до-му, любі !!! До праці заради майбутнього власного народу. На цю тему уже випито і сказано немало. З усього загалу осіб, які виїхали з 24.02.22, біля 80% складають жінки і діти. Нині наші біженці мають певний вплив на економіки лише двох слов"янських країн - членів ЄС. Це Польща (1,5 млн.) і Чехія (0,5 млн.), оскільки в РП працювати влаштувалося аж 30% з них, у Чехії - значно менший відсоток працевлаштованих. Багато українців у тих державах вимушено працюють на нелюбих роботах, позаяк повернення в Україну становить суттєву загрозу життю. Коли загроза нівелюється, зникне стимул до важкої праці на чужині. Уряди П і Ч нездатні запропонувати такій кількості українців на власних ринках праці достойної роботи + незнання місцевих мов більшістю з них і небажання вчити. У Німеччині (до 1 млн.) та інших розвинених країнах ЄС наші біженці є банальним тягарем для державних бюджетів і ніякої цінності для економік не становлять + таж мовна проблема.. Уся підтримка тримається на емпатії, яка по війні втратить причину і сенс. Тому - тільки додому. До-до-му, любі !!! До праці заради майбутнього власного народу.

Так, роботи важкі фізично. Але щодо стимулів - резиденство Євросоюзу за 5 років, як на мене, цілком пристойний стимул. Україну не приймуть в осяжному майбутньому, хто б що не обіцяв. Мінімалка в тій же Польщі майже тисяча долл на місяць. При співставних цінах на все окрім послуг.

Двоє, працюючих як не крути, житимуть заможніше в умовному Катовіце, ніж в Тернополі.

Це ми ще не зачепили студентів різних навчальних закладів, які не увійшли в статистику по працевлаштованих, але мають карту побиту на термін навчання + один рік на працевлаштування. Так, роботи важкі фізично. Але щодо стимулів - резиденство Євросоюзу за 5 років, як на мене, цілком пристойний стимул. Україну не приймуть в осяжному майбутньому, хто б що не обіцяв. Мінімалка в тій же Польщі майже тисяча долл на місяць. При співставних цінах на все окрім послуг.Двоє, працюючих як не крути, житимуть заможніше в умовному Катовіце, ніж в Тернополі.Це ми ще не зачепили студентів різних навчальних закладів, які не увійшли в статистику по працевлаштованих, але мають карту побиту на термін навчання + один рік на працевлаштування. gonchik74

Повідомлень: 317 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:13 BIGor написав: ihorkyiv написав: Оце так лендлорда ковбасить.

В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.

Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст. В усі історичні часипіддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.

Ага, пророки типу Охріменка.

Запам'ятайте назавжди, в країнах заходу притримуються демократичних цінностей. Ніхто нікого не буде виганяти, наші заробітчани - трудолюбиві і спокійні люди. Особливо після погромів неграми та арабами у Франці в багатьох країнах ЄС зрозуміли що українці набагато кращі. Ага, пророки типу Охріменка.Запам'ятайте назавжди, в країнах заходу притримуються демократичних цінностей. Ніхто нікого не буде виганяти, наші заробітчани - трудолюбиві і спокійні люди. Особливо після погромів неграми та арабами у Франці

Про цей факт уряди країн ЄС вам у особовому комюніке повідомили?? Про наївність я писав вище. Ох, "Думи мої,думи мої, лихо мені з вами...". Якщо не ви, то хто відродить Україну??? Ліпше налаштовуйтеся на відбудову батьківщини, а не покладайте око на готові цінності демократичних країн, де на вас, до речі, чекає висока ймовірність бути полупцюваним місцевими неграми, оскільки від француза вас не відрізнити, фактично одне лице... Про цей факт уряди країн ЄС вам у особовому комюніке повідомили?? Про наївність я писав вище. Ох, "Думи мої,думи мої, лихо мені з вами...". Якщо не ви, то хто відродить Україну??? Ліпше налаштовуйтеся на відбудову батьківщини, а не покладайте око на готові цінності демократичних країн, де на вас, до речі, чекає висока ймовірність бути полупцюваним місцевими неграми, оскільки від француза вас не відрізнити, фактично одне лице... ihorkyiv Повідомлень: 795 З нами з: 01.05.17 Подякував: 150 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:15 ihorkyiv написав: BIGor написав: ihorkyiv написав: Оце так лендлорда ковбасить.

В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.

Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст. В усі історичні часипіддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.

Ага, пророки типу Охріменка.

Запам'ятайте назавжди, в країнах заходу притримуються демократичних цінностей. Ніхто нікого не буде виганяти, наші заробітчани - трудолюбиві і спокійні люди. Особливо після погромів неграми та арабами у Франці в багатьох країнах ЄС зрозуміли що українці набагато кращі. Ага, пророки типу Охріменка.Запам'ятайте назавжди, в країнах заходу притримуються демократичних цінностей. Ніхто нікого не буде виганяти, наші заробітчани - трудолюбиві і спокійні люди. Особливо після погромів неграми та арабами у Франці

Про цей факт уряди країн ЄС вам у особовому комюніке повідомили?? Про наївність я писав вище. Ох, "Думи мої,думи мої, лихо мені з вами...". Якщо не ви, то хто відродить Україну??? Ліпше налаштовуйтеся на відбудову батьківщини, а не покладайте око на готові цінності демократичних країн, де на вас, до речі, чекає висока ймовірність бути полупцюваним місцевими неграми, оскільки від француза вас не відрізнити, фактично одне лице... Про цей факт уряди країн ЄС вам у особовому комюніке повідомили?? Про наївність я писав вище. Ох, "Думи мої,думи мої, лихо мені з вами...". Якщо не ви, то хто відродить Україну??? Ліпше налаштовуйтеся на відбудову батьківщини, а не покладайте око на готові цінності демократичних країн, де на вас, до речі, чекає висока ймовірність бути полупцюваним місцевими неграми, оскільки від француза вас не відрізнити, фактично одне лице...

Ага, лендлорд буде мені вказувати що мені і кому відбудовувати.

ПС - негрів в Польщі дуже мало, в Києві більше було. Ага, лендлорд буде мені вказувати що мені і кому відбудовувати.ПС - негрів в Польщі дуже мало, в Києві більше було. BIGor

Повідомлень: 7816 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 130131132133 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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