Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України
Шось-то, дядьку, сказились ви...)
Так ви ж і підпадаєте під цей критерій. Адже вищезазначений сценарій є неадекватним і апокаліптичним. Значить, вас і треба гнати такими-сякими тряпками)
Цим дописом ви даремно згвалтували клаву свого компа, не розібравшись у суті мною написаного та не прочитавши текст, на який була спрямована моя реакція. Затямте: ті тези - це єдиний дієвий спосіб відносно швидкої стабілізації країни та створення умов для її відновлення і сталого розвитку. Порядок (суспільний спокій та дисципліна), робочі руки і товарно-грошові інвестиції - ось основа для успішного економічного поступу будь-якої країни. А ви сподівалися, що після війни наш уряд подарує усім по 10К євро на члена сім"ї та відпустить на чотири вітри з рекомендаційними листами до урядів європейських країн ?? Наївність - ознака незрілості. Даруйте.
ihorkyiv написав:Оце так лендлорда ковбасить. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів. Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони. У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням.
ihorkyiv написав:Оце так лендлорда ковбасить. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів. Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони. У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням.
Даремно на Макса намовляєте. Він людина слова. Сказав, повернеться у липні, то так і буде. Просто пошук у віденських салонах штор для "квіточки" та пакування валіз займає увесь вільний час. За цих обставин не до теревенів на форумі.
ihorkyiv написав:Оце так лендлорда ковбасить. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів. Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
Ок, продовжимо фантазувати. Ті, хто сидить на соціалі, або просто туристами, будуть позбавлені статусу і фактично не матимуть альтернативи поверненню. Яка мотивація у урядів ряду європейських країн, які і так потерпають від скорочення економічно активної частини населення, депортувати робочі руки? А нам навпаки потрібні саме вони. У мене, до речі, серед знайомих баланс виїжджаючих/тих хто повертається зсувається на користь останніх. Як не дивно. Причому повертаються не лише у Львів і Київ, а й в Суми і Запоріжжя. Щось віденського бранця не чути. Напевно вирішив морського повітря ковтнути перед поверненням.
Даремно на Макса намовляєте. Він людина слова. Сказав, повернеться у липні, то так і буде. Просто пошук у віденських салонах штор для "квіточки" та пакування валіз займає увесь вільний час. За цих обставин не до теревенів на форумі.
ihorkyiv написав:Оце так лендлорда ковбасить. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів. Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
Ага, пророки типу Охріменка. Запам'ятайте назавжди, в країнах заходу притримуються демократичних цінностей. Ніхто нікого не буде виганяти, наші заробітчани - трудолюбиві і спокійні люди. Особливо після погромів неграми та арабами у Франці в багатьох країнах ЄС зрозуміли що українці набагато кращі.
gonchik74 На цю тему уже випито і сказано немало. З усього загалу осіб, які виїхали з 24.02.22, біля 80% складають жінки і діти. Нині наші біженці мають певний вплив на економіки лише двох слов"янських країн - членів ЄС. Це Польща (1,5 млн.) і Чехія (0,5 млн.), оскільки в РП працювати влаштувалося аж 30% з них, у Чехії - значно менший відсоток працевлаштованих. Багато українців у тих державах вимушено працюють на нелюбих роботах, позаяк повернення в Україну становить суттєву загрозу життю. Коли загроза нівелюється, зникне стимул до важкої праці на чужині. Уряди П і Ч нездатні запропонувати такій кількості українців на власних ринках праці достойної роботи + незнання місцевих мов більшістю з них і небажання вчити. У Німеччині (до 1 млн.) та інших розвинених країнах ЄС наші біженці є банальним тягарем для державних бюджетів і ніякої цінності для економік не становлять + таж мовна проблема.. Уся підтримка тримається на емпатії, яка по війні втратить причину і сенс. Тому - тільки додому. До-до-му, любі !!! До праці заради майбутнього власного народу.
ihorkyiv написав:gonchik74 На цю тему уже випито і сказано немало. З усього загалу осіб, які виїхали з 24.02.22, біля 80% складають жінки і діти. Нині наші біженці мають певний вплив на економіки лише двох слов"янських країн - членів ЄС. Це Польща (1,5 млн.) і Чехія (0,5 млн.), оскільки в РП працювати влаштувалося аж 30% з них, у Чехії - значно менший відсоток працевлаштованих. Багато українців у тих державах вимушено працюють на нелюбих роботах, позаяк повернення в Україну становить суттєву загрозу життю. Коли загроза нівелюється, зникне стимул до важкої праці на чужині. Уряди П і Ч нездатні запропонувати такій кількості українців на власних ринках праці достойної роботи + незнання місцевих мов більшістю з них і небажання вчити. У Німеччині (до 1 млн.) та інших розвинених країнах ЄС наші біженці є банальним тягарем для державних бюджетів і ніякої цінності для економік не становлять + таж мовна проблема.. Уся підтримка тримається на емпатії, яка по війні втратить причину і сенс. Тому - тільки додому. До-до-му, любі !!! До праці заради майбутнього власного народу.
Так, роботи важкі фізично. Але щодо стимулів - резиденство Євросоюзу за 5 років, як на мене, цілком пристойний стимул. Україну не приймуть в осяжному майбутньому, хто б що не обіцяв. Мінімалка в тій же Польщі майже тисяча долл на місяць. При співставних цінах на все окрім послуг. Двоє, працюючих як не крути, житимуть заможніше в умовному Катовіце, ніж в Тернополі. Це ми ще не зачепили студентів різних навчальних закладів, які не увійшли в статистику по працевлаштованих, але мають карту побиту на термін навчання + один рік на працевлаштування.
ihorkyiv написав:Оце так лендлорда ковбасить. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів. Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
Ага, пророки типу Охріменка. Запам'ятайте назавжди, в країнах заходу притримуються демократичних цінностей. Ніхто нікого не буде виганяти, наші заробітчани - трудолюбиві і спокійні люди. Особливо після погромів неграми та арабами у Франці в багатьох країнах ЄС зрозуміли що українці набагато кращі.
Про цей факт уряди країн ЄС вам у особовому комюніке повідомили?? Про наївність я писав вище. Ох, "Думи мої,думи мої, лихо мені з вами...". Якщо не ви, то хто відродить Україну??? Ліпше налаштовуйтеся на відбудову батьківщини, а не покладайте око на готові цінності демократичних країн, де на вас, до речі, чекає висока ймовірність бути полупцюваним місцевими неграми, оскільки від француза вас не відрізнити, фактично одне лице...
ihorkyiv написав:Оце так лендлорда ковбасить. В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів. Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
Ага, пророки типу Охріменка. Запам'ятайте назавжди, в країнах заходу притримуються демократичних цінностей. Ніхто нікого не буде виганяти, наші заробітчани - трудолюбиві і спокійні люди. Особливо після погромів неграми та арабами у Франці в багатьох країнах ЄС зрозуміли що українці набагато кращі.
Про цей факт уряди країн ЄС вам у особовому комюніке повідомили?? Про наївність я писав вище. Ох, "Думи мої,думи мої, лихо мені з вами...". Якщо не ви, то хто відродить Україну??? Ліпше налаштовуйтеся на відбудову батьківщини, а не покладайте око на готові цінності демократичних країн, де на вас, до речі, чекає висока ймовірність бути полупцюваним місцевими неграми, оскільки від француза вас не відрізнити, фактично одне лице...
Ага, лендлорд буде мені вказувати що мені і кому відбудовувати. ПС - негрів в Польщі дуже мало, в Києві більше було.
BIGor Я не вказую, а лише апелюю до ваших сумління, громадянської честі та національної гідності. Ви народилися в Україні, свого часу одержали український паспорт, чим узяли на себе обов"язки громадянина, визначені Конституцією. Тепер ви відповідальні своєю часткою за стан справ у всіх сферах суспільного життя, за пам"ять про мертвих, гідне існування живих та створення умов для появи поки ненароджених, які вкупі складають націю. Якщо вам до цієї відповідальності байдуже, то просто покладіть за визначеною законом процедурою український паспорт і живіть у своє задоволення, не прикриваючись громадянством України. Людина без Батьківщини і Прапора - теж людина, так само їсть, п"є,... задовільняє різні потреби, користується загальнолюдськими правами у будь-якій точці планети. Загалом прожити можна. Це особистий вибір кожного. Вам своє робити. Україна має велику екзистенційну проблему - депопуляцію. Тому кожен громадянин для неї є важливим. "За нашими підрахунками, зараз у нас постійного населення – це 28,5 млн людей… Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 млн у нас багато пенсіонерів, є діти. У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик. Вона пояснила, що в такому разі не буде кому створювати ВВП в Україні, і сплачуватиме податки. В результаті виникнуть проблеми з обслуговуванням бюджетів та соціальними виплатами. Відтак дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків – "звідси буде фіскалізація економіки". У зв'язку з цим уряду потрібно докласти зусиль для повернення громадян у країну". https://hvylya.net/uk/news/275399-v-ukr ... elovek-uif