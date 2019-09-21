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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:08

ihorkyiv якийсь телемарафон. До війни цій країні нах не треба був, а тепер я маю комусь робити ВВП?
На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:11

  BIGor написав:На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.

майндсет типової русні до речі, от вони всі саме так і думають
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:19

  ihorkyiv написав:BIGor
Я не вказую, а лише апелюю до ваших сумління, громадянської честі та національної гідності. Ви народилися в Україні, свого часу одержали український паспорт, чим узяли на себе обов"язки громадянина, визначені Конституцією. Тепер ви відповідальні своєю часткою за стан справ у всіх сферах суспільного життя, за пам"ять про мертвих, гідне існування живих та створення умов для появи поки ненароджених, які вкупі складають націю. Якщо вам до цієї відповідальності байдуже, то просто покладіть за визначеною законом процедурою український паспорт і живіть у своє задоволення, не прикриваючись громадянством України. Людина без Батьківщини і Прапора - теж людина, так само їсть, п"є,... задовільняє різні потреби, користується загальнолюдськими правами у будь-якій точці планети. Загалом прожити можна. Це особистий вибір кожного. Вам своє робити.
Україна має велику екзистенційну проблему - депопуляцію. Тому кожен громадянин для неї є важливим. "За нашими підрахунками, зараз у нас постійного населення – це 28,5 млн людей… Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 млн у нас багато пенсіонерів, є діти. У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик. Вона пояснила, що в такому разі не буде кому створювати ВВП в Україні, і сплачуватиме податки. В результаті виникнуть проблеми з обслуговуванням бюджетів та соціальними виплатами. Відтак дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків – "звідси буде фіскалізація економіки". У зв'язку з цим уряду потрібно докласти зусиль для повернення громадян у країну". https://hvylya.net/uk/news/275399-v-ukr ... elovek-uif

Він не повернеться, марні вмовляння. Паспорт не здасть ( по-перше, щоб вийти з громадянства потрібно знятись з військового обліку, по-друге переважна більшість живе з європейським резиденством + укр. громадянством).
Далі. Уявімо, що Ваші заклики до громадянської свідомості попали в ціль, і Ігор таки зібрався повернутись. Чому Ви лукавите і ховаєте за робочими здобутками реальну перспективу потрапити в руки ТЦКівців, а далі в окоп? Мертвим/інвалідом він теж посприяє зростанню економіки?
Ну і якщо вже згадали про Конституцію, то скажіть, будь ласка, в умовах сьогодення наша влада сильно на неї зважає? Презумпція невиновності і все таке? З останнього - замість нормального адміністрування кількості відсрочок на одного інваліда, я, наприклад, повстав перед необхідністю доводити (ще досі не відомо як), що можу забезпечити кращий догляд за матір‘ю-інвалідом, ніж мій 75-річний батько, який за визначенням є непрацездатним, але в нашій країні вирішення питання його непрацездатності віддали на розгляд борисових?
Так що, шановний, напевно таки владі доведеться напрягтись в питанні повернення громадян з Європи і інших австралій. Хоча зроблять, скоріше за все, як завжди, через одне місце. Щось типу «не присутній фізично протягом року - забираємо майно», або щось в такому роді (привіт Конституції).
Востаннє редагувалось gonchik74 в П'ят 07 лип, 2023 20:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28

  zerocool написав:
  BIGor написав:На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.

майндсет типової русні до речі, от вони всі саме так і думають

Адіннарот) Індивідуум доволі радикальний щодо навішування ярликів учасникам форуму. Чому з такою рішучою в багатьох питаннях позицією не знайшов місця під сонцем в Києві і досі не забетонувався в Кракові навіть не розумію)))
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