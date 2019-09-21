ihorkyiv написав:

Я не вказую, а лише апелюю до ваших сумління, громадянської честі та національної гідності. Ви народилися в Україні, свого часу одержали український паспорт, чим узяли на себе обов"язки громадянина, визначені Конституцією. Тепер ви відповідальні своєю часткою за стан справ у всіх сферах суспільного життя, за пам"ять про мертвих, гідне існування живих та створення умов для появи поки ненароджених, які вкупі складають націю. Якщо вам до цієї відповідальності байдуже, то просто покладіть за визначеною законом процедурою український паспорт і живіть у своє задоволення, не прикриваючись громадянством України. Людина без Батьківщини і Прапора - теж людина, так само їсть, п"є,... задовільняє різні потреби, користується загальнолюдськими правами у будь-якій точці планети. Загалом прожити можна. Це особистий вибір кожного. Вам своє робити.Україна має велику екзистенційну проблему - депопуляцію. Тому кожен громадянин для неї є важливим. "За нашими підрахунками, зараз у нас постійного населення – це 28,5 млн людей… Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 млн у нас багато пенсіонерів, є діти. У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик. Вона пояснила, що в такому разі не буде кому створювати ВВП в Україні, і сплачуватиме податки. В результаті виникнуть проблеми з обслуговуванням бюджетів та соціальними виплатами. Відтак дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків – "звідси буде фіскалізація економіки". У зв'язку з цим уряду потрібно докласти зусиль для повернення громадян у країну".