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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:08

ihorkyiv якийсь телемарафон. До війни цій країні нах не треба був, а тепер я маю комусь робити ВВП?
На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:11

  BIGor написав:На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.

майндсет типової русні до речі, от вони всі саме так і думають
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28

  zerocool написав:
  BIGor написав:На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.

майндсет типової русні до речі, от вони всі саме так і думають

Адіннарот) Індивідуум доволі радикальний щодо навішування ярликів учасникам форуму. Чому з такою рішучою в багатьох питаннях позицією не знайшов місця під сонцем в Києві і досі не забетонувався в Кракові навіть не розумію)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:49

gonchik74 а за скільки місяців нормально купити квартиру в Кракові? Ви вже купили надіюсь?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:14

  zerocool написав:
  BIGor написав:На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.

майндсет типової русні до речі, от вони всі саме так і думають


Шозабрєд. Типова русня це як раз етатизм - "як держава скаже так і буде", українство - індивідуалізм
fox767676
 
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