ihorkyiv якийсь телемарафон. До війни цій країні нах не треба був, а тепер я маю комусь робити ВВП?
На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:08
ihorkyiv якийсь телемарафон. До війни цій країні нах не треба був, а тепер я маю комусь робити ВВП?
На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:11
Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28
Адіннарот) Індивідуум доволі радикальний щодо навішування ярликів учасникам форуму. Чому з такою рішучою в багатьох питаннях позицією не знайшов місця під сонцем в Києві і досі не забетонувався в Кракові навіть не розумію)))
Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:49
gonchik74 а за скільки місяців нормально купити квартиру в Кракові? Ви вже купили надіюсь?
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:14
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