Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.
майндсет типової русні до речі, от вони всі саме так і думають
Адіннарот) Індивідуум доволі радикальний щодо навішування ярликів учасникам форуму. Чому з такою рішучою в багатьох питаннях позицією не знайшов місця під сонцем в Києві і досі не забетонувався в Кракові навіть не розумію)))
ihorkyiv написав:Україна має велику екзистенційну проблему - депопуляцію. Тому кожен громадянин для неї є важливим. "За нашими підрахунками, зараз у нас постійного населення – це 28,5 млн людей… Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 млн у нас багато пенсіонерів, є діти. У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик. Вона пояснила, що в такому разі не буде кому створювати ВВП в Україні, і сплачуватиме податки. В результаті виникнуть проблеми з обслуговуванням бюджетів та соціальними виплатами. Відтак дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків – "звідси буде фіскалізація економіки". У зв'язку з цим уряду потрібно докласти зусиль для повернення громадян у країну". https://hvylya.net/uk/news/275399-v-ukr ... elovek-uif ihorkyiv
Погано, що держава не усвідомлювала цю велику екзистенційну проблему. Впроваджувала економічні та ідеологічні моделі, у результаті яких величезній кількості людей нічого втрачати тут. Так якби тут не 25-30 млн, а 130 і всі як швейцарський сир у олії катаються. "Чемодан-вокзал" це улюбленіший аргумент в усіх дискусіях. Зараз цей запас міцності вичерпався, державі доведеться робити ревізії своїх підходів, і знову же, є скептицизим що їй вдасться це.
ihorkyiv написав:Україна має велику екзистенційну проблему - депопуляцію. Тому кожен громадянин для неї є важливим. "За нашими підрахунками, зараз у нас постійного населення – це 28,5 млн людей… Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 млн у нас багато пенсіонерів, є діти. У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик. Вона пояснила, що в такому разі не буде кому створювати ВВП в Україні, і сплачуватиме податки. В результаті виникнуть проблеми з обслуговуванням бюджетів та соціальними виплатами. Відтак дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків – "звідси буде фіскалізація економіки". У зв'язку з цим уряду потрібно докласти зусиль для повернення громадян у країну". https://hvylya.net/uk/news/275399-v-ukr ... elovek-uif ihorkyiv
Погано, що держава не усвідомлювала цю велику екзистенційну проблему. Впроваджувала економічні та ідеологічні моделі, у результаті яких величезній кількості людей нічого втрачати тут. Так якби тут не 25-30 млн, а 130 і всі як швейцарський сир у олії катаються. "Чемодан-вокзал" це улюбленіший аргумент в усіх дискусіях. Зараз цей запас міцності вичерпався, державі доведеться робити ревізії своїх підходів, і знову же, є скептицизим що їй вдасться це.
Тільки чогось лендлорди згадали про депопуляцію тільки зараз - коли оренда зменшилась. А коли я писав на темі КРЖН про депопуляцію і майбутні проблеми України - сміялись і казали - не можеш купити квартиру в Києві - ніщеброд і катись звідси.