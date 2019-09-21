RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:08

ihorkyiv якийсь телемарафон. До війни цій країні нах не треба був, а тепер я маю комусь робити ВВП?
На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7825
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:11

  BIGor написав:На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.

майндсет типової русні до речі, от вони всі саме так і думають
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 22.03.11
Подякував: 99 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28

  zerocool написав:
  BIGor написав:На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.

майндсет типової русні до речі, от вони всі саме так і думають

Адіннарот) Індивідуум доволі радикальний щодо навішування ярликів учасникам форуму. Чому з такою рішучою в багатьох питаннях позицією не знайшов місця під сонцем в Києві і досі не забетонувався в Кракові навіть не розумію)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:49

gonchik74 а за скільки місяців нормально купити квартиру в Кракові? Ви вже купили надіюсь?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7825
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:14

  zerocool написав:
  BIGor написав:На першому місці в мене моя сім'я та родичі. ВВП чи активи лівих людей - взагалі пофіг.

майндсет типової русні до речі, от вони всі саме так і думають


Шозабрєд. Типова русня це як раз етатизм - "як держава скаже так і буде", українство - індивідуалізм
fox767676
 
Повідомлень: 584
З нами з: 13.06.20
Подякував: 239 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:37

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  ihorkyiv написав:Україна має велику екзистенційну проблему - депопуляцію. Тому кожен громадянин для неї є важливим. "За нашими підрахунками, зараз у нас постійного населення – це 28,5 млн людей… Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 млн у нас багато пенсіонерів, є діти. У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик. Вона пояснила, що в такому разі не буде кому створювати ВВП в Україні, і сплачуватиме податки. В результаті виникнуть проблеми з обслуговуванням бюджетів та соціальними виплатами. Відтак дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків – "звідси буде фіскалізація економіки". У зв'язку з цим уряду потрібно докласти зусиль для повернення громадян у країну". https://hvylya.net/uk/news/275399-v-ukr ... elovek-uif
ihorkyiv
 


Погано, що держава не усвідомлювала цю велику екзистенційну проблему.
Впроваджувала економічні та ідеологічні моделі, у результаті яких величезній кількості людей нічого втрачати тут. Так якби тут не 25-30 млн, а 130 і всі як швейцарський сир у олії катаються. "Чемодан-вокзал" це улюбленіший аргумент в усіх дискусіях. Зараз цей запас міцності вичерпався, державі доведеться робити ревізії своїх підходів, і знову же, є скептицизим що їй вдасться це.
fox767676
 
Повідомлень: 584
З нами з: 13.06.20
Подякував: 239 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:25

  fox767676 написав:
  ihorkyiv написав:Україна має велику екзистенційну проблему - депопуляцію. Тому кожен громадянин для неї є важливим. "За нашими підрахунками, зараз у нас постійного населення – це 28,5 млн людей… Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 млн у нас багато пенсіонерів, є діти. У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик. Вона пояснила, що в такому разі не буде кому створювати ВВП в Україні, і сплачуватиме податки. В результаті виникнуть проблеми з обслуговуванням бюджетів та соціальними виплатами. Відтак дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків – "звідси буде фіскалізація економіки". У зв'язку з цим уряду потрібно докласти зусиль для повернення громадян у країну". https://hvylya.net/uk/news/275399-v-ukr ... elovek-uif
ihorkyiv
 


Погано, що держава не усвідомлювала цю велику екзистенційну проблему.
Впроваджувала економічні та ідеологічні моделі, у результаті яких величезній кількості людей нічого втрачати тут. Так якби тут не 25-30 млн, а 130 і всі як швейцарський сир у олії катаються. "Чемодан-вокзал" це улюбленіший аргумент в усіх дискусіях. Зараз цей запас міцності вичерпався, державі доведеться робити ревізії своїх підходів, і знову же, є скептицизим що їй вдасться це.

Тільки чогось лендлорди згадали про депопуляцію тільки зараз - коли оренда зменшилась. А коли я писав на темі КРЖН про депопуляцію і майбутні проблеми України - сміялись і казали - не можеш купити квартиру в Києві - ніщеброд і катись звідси.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7825
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:21

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Києвознавець показав відео з підземною частиною річки Либідь, яка затопила вчора Ocean Plaza

Він зазначає, що половина тунелю забита сміттям, а тому для води немає іншого шляху, ніж повертатися на поверхню й фонтанувати через люки.

Нужно ливневку чистить а не откаты дратьЗображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 14:19

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом Зображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 131132133134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 19:52
128 16125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 00:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
79 23691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 19:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 13:18
212 46547
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 19:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2967)
08.07.2023 14:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.