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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 15:34

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Faceless написав:
beee написав:В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом Зображення
В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме
beee
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