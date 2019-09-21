Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.Faceless написав:В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?beee написав:В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме