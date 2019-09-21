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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:34
Faceless написав: beee написав:
В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом
В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме
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Додано: Нед 09 лип, 2023 08:47
beee написав: Faceless написав: beee написав:
В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом
В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме
Цікаво, глянув район Урсус взагалі якийсь дивний... забудови дуже багато, трамвая-метро нема. Дивіться щоб ще не було глісади літаків з/на аеропорт Шопена.
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