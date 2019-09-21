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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:34
Faceless написав: beee написав:
В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом
В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме
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beee
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Додано: Нед 09 лип, 2023 08:47
beee написав: Faceless написав: beee написав:
В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом
В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме
Цікаво, глянув район Урсус взагалі якийсь дивний... забудови дуже багато, трамвая-метро нема. Дивіться щоб ще не було глісади літаків з/на аеропорт Шопена.
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BIGor
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Додано: Нед 09 лип, 2023 09:48
BIGor , в якості «позанудствувати»)): глісада - це про передпосадкове зниження. Тому тільки «на», не «з»)
Хоча ясно, що для більшості аеропортів обидва approaches можуть стати глісада, в залежності від напрямку вітру.
А взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )
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Hotab
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Додано: Нед 09 лип, 2023 10:05
Hotab написав:
взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )
я еще слово эшелон знаю
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vitaliian
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Додано: Нед 09 лип, 2023 10:38
BIGor написав: beee написав: Faceless написав:
[quote="beee"]В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом
В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме
Цікаво, глянув район Урсус взагалі якийсь дивний... забудови дуже багато, трамвая-метро нема. Дивіться щоб ще не було глісади літаків з/на аеропорт Шопена.[/quote]
Жена от каждой посадки вздрагивает. На ракеты похоже.
Самолёты - трабл
Остановка 500 метров. 15 минут и ты в центре. Никаких пробок. Грит очень удобно
Но я ж квартиру не себе покупал. А так, для перестраховки. В букинг на весь урсус две! квартиры: комната за 3 кгрн и однуха за 5 кгрн. Всё
Востаннє редагувалось beee
в Нед 09 лип, 2023 10:51, всього редагувалось 2 разів.
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beee
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Додано: Нед 09 лип, 2023 10:48
понятна логика Варшавы. Низкоэтажное жилье. Кафе в каждом доме нецелесообразно. У нас 32 этажа, количество посетителей несоизмеримо.
Тем не менее, прикинув количество квартир, открыть там что-то - непаханное поле
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beee
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