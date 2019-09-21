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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 133134135136>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 15:34

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Faceless написав:
beee написав:В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом Зображення
В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме
beee
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 08:47

  beee написав:
Faceless написав:
beee написав:В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом Зображення
В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме

Цікаво, глянув район Урсус взагалі якийсь дивний... забудови дуже багато, трамвая-метро нема. Дивіться щоб ще не було глісади літаків з/на аеропорт Шопена.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:48

BIGor , в якості «позанудствувати»)): глісада - це про передпосадкове зниження. Тому тільки «на», не «з»)
Хоча ясно, що для більшості аеропортів обидва approaches можуть стати глісада, в залежності від напрямку вітру.
А взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:05

  Hotab написав:взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )
я еще слово эшелон знаю
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:38

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

BIGor написав:
  beee написав:
Faceless написав:[quote="beee"]В доме Славутича открыли. Предприимчивый народ у нас. В Варшаве, конечно, кофе не выпьешь под домом Зображення
В сенсі, в Варшаві немає комерції в житлових комплексах?
У нас в радіусі 3хв пішки кав'ярень сім, мабуть
Це як с потягами. Мабуть невезуха. Були в декількох районах Варшави. Кав'ярень не було.
Ну на урсусі, наприклад, одна на площі, правильно? Туди йти треба кілометр.
В центрі жив в декількох районах. Ніде крім пойла в жабах нічого не було.
Не везло знач
А у наа в каждом доме

Цікаво, глянув район Урсус взагалі якийсь дивний... забудови дуже багато, трамвая-метро нема. Дивіться щоб ще не було глісади літаків з/на аеропорт Шопена.[/quote]

Жена от каждой посадки вздрагивает. На ракеты похоже.
Самолёты - трабл
Остановка 500 метров. 15 минут и ты в центре. Никаких пробок. Грит очень удобно

Но я ж квартиру не себе покупал. А так, для перестраховки. В букинг на весь урсус две! квартиры: комната за 3 кгрн и однуха за 5 кгрн. Всё
Зображення
Востаннє редагувалось beee в Нед 09 лип, 2023 10:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:48

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

понятна логика Варшавы. Низкоэтажное жилье. Кафе в каждом доме нецелесообразно. У нас 32 этажа, количество посетителей несоизмеримо.
Тем не менее, прикинув количество квартир, открыть там что-то - непаханное поле
beee
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 11:56

  vitaliian написав:
  Hotab написав:взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )
я еще слово эшелон знаю

«Ты мой бог» :D

Офтоп:

А зміг би сказати різницю між ешелоном і висотою?
:P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:07

  Hotab написав:BIGor , в якості «позанудствувати»)): глісада - це про передпосадкове зниження. Тому тільки «на», не «з»)
Хоча ясно, що для більшості аеропортів обидва approaches можуть стати глісада, в залежності від напрямку вітру.
А взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )

Ну цей фактор треба обстежувати перед покупкою, на заході кількість польотів на порядки більше ніж у нас. Тому шум від літаків присутній в деяких районах. Взагалі треба дивитись флайтрадар, рано вранці і ввечорі, що злітає і що садиться, і кудою летять (глісада - там показується лінією). Ще так розумію при взльоті щуму/вихлопів більше продукується.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:09

  beee написав:понятна логика Варшавы. Низкоэтажное жилье. Кафе в каждом доме нецелесообразно. У нас 32 этажа, количество посетителей несоизмеримо.
Тем не менее, прикинув количество квартир, открыть там что-то - непаханное поле

Якщо глянете Авіа в Кракові, то кафешек/комерції там повно, забудова від 16 пов. до 5 пов. В основному 7 пов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:13

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

BIGor написав:
  beee написав:понятна логика Варшавы. Низкоэтажное жилье. Кафе в каждом доме нецелесообразно. У нас 32 этажа, количество посетителей несоизмеримо.
Тем не менее, прикинув количество квартир, открыть там что-то - непаханное поле

Якщо глянете Авіа в Кракові, то кафешек/комерції там повно, забудова від 16 пов. до 5 пов. В основному 7 пов.
На Краков денег не хватало. Было несколько ЖК, но цены космос
beee
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