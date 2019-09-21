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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 12:15
BIGor , не доводилось жити в районі аеропортів, проте.. В цілому європейські сучасні а/п зараз намагаються дотримуватись noise abatement procedures. Це як обмеження зльотів/ посадок в нічний час, використання смуг, які спрямовані на нежитлову зону в такі години, так і недопуск радянського металобрухту в них. На зльоті дійсно шум сильніший, але і набір висоти йде набагато крутіше, ніж передпосадкове зниження. Тому докучає шум менше.
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Hotab
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Додано: Нед 09 лип, 2023 12:49
Hotab написав:BIGor , не доводилось жити в районі аеропортів, проте.. В цілому європейські сучасні а/п зараз намагаються дотримуватись noise abatement procedures. Це як обмеження зльотів/ посадок в нічний час, використання смуг, які спрямовані на нежитлову зону в такі години, так і недопуск радянського металобрухту в них. На зльоті дійсно шум сильніший, але і набір висоти йде набагато крутіше, ніж передпосадкове зниження. Тому докучає шум менше.
У Фуншалі злітна полоса на скелі і виходить прямо в море, так от коли гуляли знизу на набережній, літаки пролітають так близько, що, здається, можна людей в ілюмінатори роздивитися - але шум сильно не відчувається
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