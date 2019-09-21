RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:15

BIGor , не доводилось жити в районі аеропортів, проте.. В цілому європейські сучасні а/п зараз намагаються дотримуватись noise abatement procedures. Це як обмеження зльотів/ посадок в нічний час, використання смуг, які спрямовані на нежитлову зону в такі години, так і недопуск радянського металобрухту в них. На зльоті дійсно шум сильніший, але і набір висоти йде набагато крутіше, ніж передпосадкове зниження. Тому докучає шум менше.
Hotab
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:25

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Видели как французский квартал затопило?Зображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 677
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:49

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Hotab написав:BIGor , не доводилось жити в районі аеропортів, проте.. В цілому європейські сучасні а/п зараз намагаються дотримуватись noise abatement procedures. Це як обмеження зльотів/ посадок в нічний час, використання смуг, які спрямовані на нежитлову зону в такі години, так і недопуск радянського металобрухту в них. На зльоті дійсно шум сильніший, але і набір висоти йде набагато крутіше, ніж передпосадкове зниження. Тому докучає шум менше.

У Фуншалі злітна полоса на скелі і виходить прямо в море, так от коли гуляли знизу на набережній, літаки пролітають так близько, що, здається, можна людей в ілюмінатори роздивитися - але шум сильно не відчувається
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33348
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7776 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:35

Faceless , жорсткі вимоги зараз. Радянська техніка їм не відповідає і в такі аеропорти не допускається. Буває в третій країні звикаєш до посадок сучасних євроамериканських вантажних, а потім сідає Іл-76 якийсь…. Уххххх….))
Hotab
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:40

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:Остановка 500 метров. 15 минут и ты в центре. Никаких пробок. Грит очень удобно

На всяк випадок гляньте зранку та ввечері доїзд тими автобусами, бо туризм - це одне, а постійне життя це інше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7844
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 1612 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:51

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

BIGor написав:
  beee написав:Остановка 500 метров. 15 минут и ты в центре. Никаких пробок. Грит очень удобно

На всяк випадок гляньте зранку та ввечері доїзд тими автобусами, бо туризм - це одне, а постійне життя це інше.
Гаразд. Дякую

Я уже ничого не гляну
Жінка їздить потягом 3 зупинки до центру.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 677
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 133134135136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 19:52
128 16129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 00:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
79 23695
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 19:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 13:18
212 46556
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 19:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8665)
09.07.2023 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.