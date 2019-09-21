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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 12:15
BIGor , не доводилось жити в районі аеропортів, проте.. В цілому європейські сучасні а/п зараз намагаються дотримуватись noise abatement procedures. Це як обмеження зльотів/ посадок в нічний час, використання смуг, які спрямовані на нежитлову зону в такі години, так і недопуск радянського металобрухту в них. На зльоті дійсно шум сильніший, але і набір висоти йде набагато крутіше, ніж передпосадкове зниження. Тому докучає шум менше.
Додано: Нед 09 лип, 2023 12:25
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Видели как французский квартал затопило?
Додано: Нед 09 лип, 2023 12:49
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
У Фуншалі злітна полоса на скелі і виходить прямо в море, так от коли гуляли знизу на набережній, літаки пролітають так близько, що, здається, можна людей в ілюмінатори роздивитися - але шум сильно не відчувається
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:35
Faceless , жорсткі вимоги зараз. Радянська техніка їм не відповідає і в такі аеропорти не допускається. Буває в третій країні звикаєш до посадок сучасних євроамериканських вантажних, а потім сідає Іл-76 якийсь…. Уххххх….))
Додано: Нед 09 лип, 2023 17:40
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Додано: Нед 09 лип, 2023 20:51
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
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