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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:15

BIGor , не доводилось жити в районі аеропортів, проте.. В цілому європейські сучасні а/п зараз намагаються дотримуватись noise abatement procedures. Це як обмеження зльотів/ посадок в нічний час, використання смуг, які спрямовані на нежитлову зону в такі години, так і недопуск радянського металобрухту в них. На зльоті дійсно шум сильніший, але і набір висоти йде набагато крутіше, ніж передпосадкове зниження. Тому докучає шум менше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:25

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Видели как французский квартал затопило?Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:49

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Hotab написав:BIGor , не доводилось жити в районі аеропортів, проте.. В цілому європейські сучасні а/п зараз намагаються дотримуватись noise abatement procedures. Це як обмеження зльотів/ посадок в нічний час, використання смуг, які спрямовані на нежитлову зону в такі години, так і недопуск радянського металобрухту в них. На зльоті дійсно шум сильніший, але і набір висоти йде набагато крутіше, ніж передпосадкове зниження. Тому докучає шум менше.

У Фуншалі злітна полоса на скелі і виходить прямо в море, так от коли гуляли знизу на набережній, літаки пролітають так близько, що, здається, можна людей в ілюмінатори роздивитися - але шум сильно не відчувається
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:35

Faceless , жорсткі вимоги зараз. Радянська техніка їм не відповідає і в такі аеропорти не допускається. Буває в третій країні звикаєш до посадок сучасних євроамериканських вантажних, а потім сідає Іл-76 якийсь…. Уххххх….))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:40

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:Остановка 500 метров. 15 минут и ты в центре. Никаких пробок. Грит очень удобно

На всяк випадок гляньте зранку та ввечері доїзд тими автобусами, бо туризм - це одне, а постійне життя це інше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:51

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

BIGor написав:
  beee написав:Остановка 500 метров. 15 минут и ты в центре. Никаких пробок. Грит очень удобно

На всяк випадок гляньте зранку та ввечері доїзд тими автобусами, бо туризм - це одне, а постійне життя це інше.
Гаразд. Дякую

Я уже ничого не гляну
Жінка їздить потягом 3 зупинки до центру.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 05:09

  beee написав:Всё вышеизложенное не канает для Киева.
Первый закон термодинамики (сохранения энергии): чем хуже в регионах, тем лучше в Киеве.


Это раньше было.
Давно уже Киеву есть альтернатива.
Ее "не видят" или не хотят видеть люди некогда "покорившие Киев".
Считали что это единственная "вершина", на которую стоит карабкаться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 05:11

  Bolt написав:
  beee написав:Всё вышеизложенное не канает для Киева.
Первый закон термодинамики (сохранения энергии): чем хуже в регионах, тем лучше в Киеве.

Вы забыли написать, что закон действителен для замкнутой системы😉


Скорее изолированной.
rjkz
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  #<1 ... 133134135136
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