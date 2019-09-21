Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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BIGor , не доводилось жити в районі аеропортів, проте.. В цілому європейські сучасні а/п зараз намагаються дотримуватись noise abatement procedures. Це як обмеження зльотів/ посадок в нічний час, використання смуг, які спрямовані на нежитлову зону в такі години, так і недопуск радянського металобрухту в них. На зльоті дійсно шум сильніший, але і набір висоти йде набагато крутіше, ніж передпосадкове зниження. Тому докучає шум менше.
Hotab написав:BIGor , не доводилось жити в районі аеропортів, проте.. В цілому європейські сучасні а/п зараз намагаються дотримуватись noise abatement procedures. Це як обмеження зльотів/ посадок в нічний час, використання смуг, які спрямовані на нежитлову зону в такі години, так і недопуск радянського металобрухту в них. На зльоті дійсно шум сильніший, але і набір висоти йде набагато крутіше, ніж передпосадкове зниження. Тому докучає шум менше.
У Фуншалі злітна полоса на скелі і виходить прямо в море, так от коли гуляли знизу на набережній, літаки пролітають так близько, що, здається, можна людей в ілюмінатори роздивитися - але шум сильно не відчувається
Faceless , жорсткі вимоги зараз. Радянська техніка їм не відповідає і в такі аеропорти не допускається. Буває в третій країні звикаєш до посадок сучасних євроамериканських вантажних, а потім сідає Іл-76 якийсь…. Уххххх….))
ihorkyiv написав:BIGor Я не вказую, а лише апелюю до ваших сумління, громадянської честі та національної гідності. Ви народилися в Україні, свого часу одержали український паспорт, чим узяли на себе обов"язки громадянина, визначені Конституцією. Тепер ви відповідальні своєю часткою за стан справ у всіх сферах суспільного життя, за пам"ять про мертвих, гідне існування живих та створення умов для появи поки ненароджених, які вкупі складають націю. Якщо вам до цієї відповідальності байдуже, то просто покладіть за визначеною законом процедурою український паспорт і живіть у своє задоволення, не прикриваючись громадянством України. Людина без Батьківщини і Прапора - теж людина, так само їсть, п"є,... задовільняє різні потреби, користується загальнолюдськими правами у будь-якій точці планети. Загалом прожити можна. Це особистий вибір кожного. Вам своє робити. Україна має велику екзистенційну проблему - депопуляцію. Тому кожен громадянин для неї є важливим. "За нашими підрахунками, зараз у нас постійного населення – це 28,5 млн людей… Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 млн у нас багато пенсіонерів, є діти. У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик. Вона пояснила, що в такому разі не буде кому створювати ВВП в Україні, і сплачуватиме податки. В результаті виникнуть проблеми з обслуговуванням бюджетів та соціальними виплатами. Відтак дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків – "звідси буде фіскалізація економіки". У зв'язку з цим уряду потрібно докласти зусиль для повернення громадян у країну".https://hvylya.net/uk/news/275399-v-ukr ... elovek-uif
С выделенным полностью согласен и много-много лет пишу в этом ключе на этом форуме. Вот только государству Украина только сейчас в голову пришла здравая мысль, что государство без населения обречено. Лучше поздно,чем никогда. Хотя и вправду поздновато. Но были и другие времена. После второго Майдана, после захвата Крыма, после начала войны на Донбассе, которая и была началом нынешней войны, Украина пошла по очередному кругу коррупционной спирали. Очень много людей тогда свалило, еще больше решило свалить и начало готовиться, кто-то сделал этот шаг, кто-то нет. Причины озвучивались разные. Не все называли коррупцию. Хотя как можно было не видеть поставки ээ в Крым. Именно не до конца подконтрольные пороху добробаты взорвали опору ЛЭП в Крым. И добробаты блокировали железную дорогу, по которой "торговый партнер" пороха - ахметов возил уголь из дыр, а в обратную сторону шел лес...и не только. Я молчу про коррупционные скандалы в Укроборонпроме. И вот тогда как-то много шума наделало открытое письмо, я не помню фамилию журналиста, который эмигрировал в США и высказался насчет коррупции. Ох и поливали его в соцсетях. Как ни странно, там засветился бывший на тот момент заммэра Днепра, а позднее мэр, филатов. Он высказался в таком ключе,что если кому-то что-то не нравится, то пусть валит. И это было потом многократно повторено порохоботами. Понятно, зачем такие нужны? Надо восхищаться "святыней", а не смотреть что оно делает. На данный момент, в мире около 60 миллионов украинцев. На момент начала большой войны в 2022 году, на территории Украины без учета оккупированных территорий Крыма и Донбасса проживало порядка 29-32 млн (это по моим прикидкам), по состоянию на предковидное время, "естественная убыль" была порядка 230 тысяч в год с тенденцией к увеличению (я обратил внимание на этот фактор при цифре в 210 тысяч и потом мониторил периодически.). Я не берусь говорить сколько украинцев уехало с концами из Украины, сколько из них вернется после войны. Не сложно догадаться, что вернутся не все. Будет это 30% или 50% или 70% - все равно цифра огромная. Очень чувствительная для ОСТАВШЕГОСЯ населения. ЧЕм дольше они будут в забугорье - тем больше адаптируется и останется. Нельзя ломать народ об колено 30 лет, а потом думать, что по одному посту на форуме все ломанутся обратно.
ihorkyiv написав:Україна має велику екзистенційну проблему - депопуляцію. Тому кожен громадянин для неї є важливим. "За нашими підрахунками, зараз у нас постійного населення – це 28,5 млн людей… Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 млн у нас багато пенсіонерів, є діти. У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик. Вона пояснила, що в такому разі не буде кому створювати ВВП в Україні, і сплачуватиме податки. В результаті виникнуть проблеми з обслуговуванням бюджетів та соціальними виплатами. Відтак дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків – "звідси буде фіскалізація економіки". У зв'язку з цим уряду потрібно докласти зусиль для повернення громадян у країну". https://hvylya.net/uk/news/275399-v-ukr ... elovek-uif ihorkyiv
Погано, що держава не усвідомлювала цю велику екзистенційну проблему. Впроваджувала економічні та ідеологічні моделі, у результаті яких величезній кількості людей нічого втрачати тут. Так якби тут не 25-30 млн, а 130 і всі як швейцарський сир у олії катаються. "Чемодан-вокзал" це улюбленіший аргумент в усіх дискусіях. Зараз цей запас міцності вичерпався, державі доведеться робити ревізії своїх підходів, і знову же, є скептицизим що їй вдасться це.
Совершенно верно. И это неприкрыто звучало с верхних слоев политического "олимпа". Открытым текстом.