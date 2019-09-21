З 6-7 млн з упряжки можна мінімум половину відписати, бо хоч вони і працюють ФОПами чи на мінімалці, але їх податки чи створена ними додана вартість і близько не покриває видатків держави на них і їхніх непрацюючих найближчих родичів.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 06:02
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
З 6-7 млн з упряжки можна мінімум половину відписати, бо хоч вони і працюють ФОПами чи на мінімалці, але їх податки чи створена ними додана вартість і близько не покриває видатків держави на них і їхніх непрацюючих найближчих родичів.
Додано: Пон 10 лип, 2023 06:08
Можно уточнить?
Считал, что это вертикальная проекция траектории полета при посадке.
Или это "плоскость глиссады"?
Додано: Пон 10 лип, 2023 06:20
Можно попробую?
Непрофессионально, но
высота измеряется от поверхности Земли, эшелон - скорее диапазон по высоте между нижним и верхним эщелонами.
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