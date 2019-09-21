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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:02

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  ihorkyiv написав:У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик.

З 6-7 млн з упряжки можна мінімум половину відписати, бо хоч вони і працюють ФОПами чи на мінімалці, але їх податки чи створена ними додана вартість і близько не покриває видатків держави на них і їхніх непрацюючих найближчих родичів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:08

  Hotab написав:BIGor , в якості «позанудствувати»)): глісада - це про передпосадкове зниження. Тому тільки «на», не «з»)
Хоча ясно, що для більшості аеропортів обидва approaches можуть стати глісада, в залежності від напрямку вітру.
А взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )


Можно уточнить?
Считал, что это вертикальная проекция траектории полета при посадке.
Или это "плоскость глиссады"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:20

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Hotab написав:взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )
я еще слово эшелон знаю

«Ты мой бог» :D

Офтоп:

А зміг би сказати різницю між ешелоном і висотою?
:P


Можно попробую?
Непрофессионально, но
высота измеряется от поверхности Земли, эшелон - скорее диапазон по высоте между нижним и верхним эщелонами.
rjkz
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