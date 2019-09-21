RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:02

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  ihorkyiv написав:У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик.

З 6-7 млн з упряжки можна мінімум половину відписати, бо хоч вони і працюють ФОПами чи на мінімалці, але їх податки чи створена ними додана вартість і близько не покриває видатків держави на них і їхніх непрацюючих найближчих родичів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5968
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:08

  Hotab написав:BIGor , в якості «позанудствувати»)): глісада - це про передпосадкове зниження. Тому тільки «на», не «з»)
Хоча ясно, що для більшості аеропортів обидва approaches можуть стати глісада, в залежності від напрямку вітру.
А взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )


Можно уточнить?
Считал, что это вертикальная проекция траектории полета при посадке.
Или это "плоскость глиссады"?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14968
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7778 раз.
Подякували: 4755 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:20

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Hotab написав:взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )
я еще слово эшелон знаю

«Ты мой бог» :D

Офтоп:

А зміг би сказати різницю між ешелоном і висотою?
:P


Можно попробую?
Непрофессионально, но
высота измеряется от поверхности Земли, эшелон - скорее диапазон по высоте между нижним и верхним эщелонами.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14968
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7778 раз.
Подякували: 4755 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 07:13

rjkz , эшелон измеряется от единой изобары 760мм ртутного столба (1013гектопаскаль) , именно это давление стоит на высотомере в кабине в этом случае. И название эшелонов будет идти как сокращение от высоты в футах . Например 50-тый эшелон - это 5000 футов. Но , возвращаюсь, эти 5000 футов отмеряны именно от изобары 1013 гектопаскаль, установленными на барометрических высотомерах всех воздушных судов выполняющих полет на эшелонах. Величина эта абсолютно условная, принятая всеми.
Высота же измеряется от одного из других давлений:
1. Фактическое давление на аэродроме
2. Приведенное к уровню моря давление

Ну и истинная высота , которую упомянули вы - это высота над рельефом земной поверхности.
Она же фактическая высота над рельефом. Наверное наименее используемая высота в большой авиации. Так как эаркрафт не станет повторять (огибать) рельеф земной поверхности в полете. Это в боевой авиации только.
Глиссада - строго говоря это плоскость , которая под определенным углом (близким к 2-3 градусам, но бывают и другие) приближается к земле и пересекается с ней в районе порога ВПП.
Жизненно важно на предпосадочном снижении находиться на этой плоскости, а особенно не проваливаться под нее (ситуация с Л. Качинский). Выдерживание по курсу (пребывать в створе впп ) тоже важно. Это та вертикальная плоскость, что вы сказали.
К слову, как понятно из вышеизложенной информации, для правильного выдерживание глиссады необходимо и правильное давление на высотомере (полученное от метео аэродрома). Потому что ошибка в 1 мм ртутного столба дает ошибку в высоте 11 метров, что важно именно на глиссаде в облаках.
Hotab
 
Повідомлень: 9389
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:52

  osafly написав:
  beee написав:Всё вышеизложенное не канает для Киева.
Первый закон термодинамики (сохранения энергии): чем хуже в регионах, тем лучше в Киеве.

Если Украину в ближайшие несколько лет,срочняком не возьмут в ЕС и сюда не наедет по квотам того же ЕС,всяких темно-арабских национальностей,да и с бывшего СНГ тоже...на покрытие нашего катастрофически убывшего населения,вместо аренды,многие будут писать матюки у себя на стенах квартир :D Больше не буду ни спорить,ни вступать в полемику на этот счет.Сказал что думаю.

За півроку інвестори вивели з європейських фондів $83 млрд. Це найбільший відтік капіталу з Європи за останні 15 років.
У Європі зараз колосальні проблеми, які тільки посилюватимуться.
Колишньої Європи вже найближчим часом не буде.
Прораб
 
Повідомлень: 773
З нами з: 02.03.19
Подякував: 549 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 134135136137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 19:52
128 16131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 00:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
79 23696
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 19:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 13:18
212 46561
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 19:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.