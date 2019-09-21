З 6-7 млн з упряжки можна мінімум половину відписати, бо хоч вони і працюють ФОПами чи на мінімалці, але їх податки чи створена ними додана вартість і близько не покриває видатків держави на них і їхніх непрацюючих найближчих родичів.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 06:02
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
З 6-7 млн з упряжки можна мінімум половину відписати, бо хоч вони і працюють ФОПами чи на мінімалці, але їх податки чи створена ними додана вартість і близько не покриває видатків держави на них і їхніх непрацюючих найближчих родичів.
Додано: Пон 10 лип, 2023 06:08
Можно уточнить?
Считал, что это вертикальная проекция траектории полета при посадке.
Или это "плоскость глиссады"?
Додано: Пон 10 лип, 2023 06:20
Можно попробую?
Непрофессионально, но
высота измеряется от поверхности Земли, эшелон - скорее диапазон по высоте между нижним и верхним эщелонами.
Додано: Пон 10 лип, 2023 07:13
rjkz , эшелон измеряется от единой изобары 760мм ртутного столба (1013гектопаскаль) , именно это давление стоит на высотомере в кабине в этом случае. И название эшелонов будет идти как сокращение от высоты в футах . Например 50-тый эшелон - это 5000 футов. Но , возвращаюсь, эти 5000 футов отмеряны именно от изобары 1013 гектопаскаль, установленными на барометрических высотомерах всех воздушных судов выполняющих полет на эшелонах. Величина эта абсолютно условная, принятая всеми.
Высота же измеряется от одного из других давлений:
1. Фактическое давление на аэродроме
2. Приведенное к уровню моря давление
Ну и истинная высота , которую упомянули вы - это высота над рельефом земной поверхности.
Она же фактическая высота над рельефом. Наверное наименее используемая высота в большой авиации. Так как эаркрафт не станет повторять (огибать) рельеф земной поверхности в полете. Это в боевой авиации только.
Глиссада - строго говоря это плоскость , которая под определенным углом (близким к 2-3 градусам, но бывают и другие) приближается к земле и пересекается с ней в районе порога ВПП.
Жизненно важно на предпосадочном снижении находиться на этой плоскости, а особенно не проваливаться под нее (ситуация с Л. Качинский). Выдерживание по курсу (пребывать в створе впп ) тоже важно. Это та вертикальная плоскость, что вы сказали.
К слову, как понятно из вышеизложенной информации, для правильного выдерживание глиссады необходимо и правильное давление на высотомере (полученное от метео аэродрома). Потому что ошибка в 1 мм ртутного столба дает ошибку в высоте 11 метров, что важно именно на глиссаде в облаках.
Додано: Пон 10 лип, 2023 12:52
За півроку інвестори вивели з європейських фондів $83 млрд. Це найбільший відтік капіталу з Європи за останні 15 років.
У Європі зараз колосальні проблеми, які тільки посилюватимуться.
Колишньої Європи вже найближчим часом не буде.
Додано: Пон 10 лип, 2023 13:55
Крах долара, Омерика розвалиться, Європа також... З якою ціллю такі фейки городите?
Краще дайте посилання на ті $83 млрд., і скільки всього було, і з яких країн виводили. Бо я читав англомовну статтю на лінкедіні - в основному вивели з Люксембурга (цікаво вони вже на талони на хліб перейшли?)
Зараз інша тема - виводять з китайщини і кацапщини.
Задача України переманювати собі такі виробництва
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