Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:У нас працюючих людей всього 9 млн людей. А якщо з цих 9-9,3 млн відняти бюджетників, то залишається 6-7 млн. Це та упряжка, яка везе на собі економіку. Якщо люди далі емігруватимуть, ситуація погіршуватиметься", - наголосила аналітик UIF Яна Лаврик.
З 6-7 млн з упряжки можна мінімум половину відписати, бо хоч вони і працюють ФОПами чи на мінімалці, але їх податки чи створена ними додана вартість і близько не покриває видатків держави на них і їхніх непрацюючих найближчих родичів.
Hotab написав:BIGor , в якості «позанудствувати»)): глісада - це про передпосадкове зниження. Тому тільки «на», не «з») Хоча ясно, що для більшості аеропортів обидва approaches можуть стати глісада, в залежності від напрямку вітру. А взагалі інколи приємно дивує, що люди знають такі вузькоспеціальні терміни. )
Можно уточнить? Считал, что это вертикальная проекция траектории полета при посадке. Или это "плоскость глиссады"?
rjkz , эшелон измеряется от единой изобары 760мм ртутного столба (1013гектопаскаль) , именно это давление стоит на высотомере в кабине в этом случае. И название эшелонов будет идти как сокращение от высоты в футах . Например 50-тый эшелон - это 5000 футов. Но , возвращаюсь, эти 5000 футов отмеряны именно от изобары 1013 гектопаскаль, установленными на барометрических высотомерах всех воздушных судов выполняющих полет на эшелонах. Величина эта абсолютно условная, принятая всеми. Высота же измеряется от одного из других давлений: 1. Фактическое давление на аэродроме 2. Приведенное к уровню моря давление
Ну и истинная высота , которую упомянули вы - это высота над рельефом земной поверхности. Она же фактическая высота над рельефом. Наверное наименее используемая высота в большой авиации. Так как эаркрафт не станет повторять (огибать) рельеф земной поверхности в полете. Это в боевой авиации только. Глиссада - строго говоря это плоскость , которая под определенным углом (близким к 2-3 градусам, но бывают и другие) приближается к земле и пересекается с ней в районе порога ВПП. Жизненно важно на предпосадочном снижении находиться на этой плоскости, а особенно не проваливаться под нее (ситуация с Л. Качинский). Выдерживание по курсу (пребывать в створе впп ) тоже важно. Это та вертикальная плоскость, что вы сказали. К слову, как понятно из вышеизложенной информации, для правильного выдерживание глиссады необходимо и правильное давление на высотомере (полученное от метео аэродрома). Потому что ошибка в 1 мм ртутного столба дает ошибку в высоте 11 метров, что важно именно на глиссаде в облаках.
beee написав:Всё вышеизложенное не канает для Киева. Первый закон термодинамики (сохранения энергии): чем хуже в регионах, тем лучше в Киеве.
Если Украину в ближайшие несколько лет,срочняком не возьмут в ЕС и сюда не наедет по квотам того же ЕС,всяких темно-арабских национальностей,да и с бывшего СНГ тоже...на покрытие нашего катастрофически убывшего населения,вместо аренды,многие будут писать матюки у себя на стенах квартир Больше не буду ни спорить,ни вступать в полемику на этот счет.Сказал что думаю.
За півроку інвестори вивели з європейських фондів $83 млрд. Це найбільший відтік капіталу з Європи за останні 15 років. У Європі зараз колосальні проблеми, які тільки посилюватимуться. Колишньої Європи вже найближчим часом не буде.
beee написав:Всё вышеизложенное не канает для Киева. Первый закон термодинамики (сохранения энергии): чем хуже в регионах, тем лучше в Киеве.
Если Украину в ближайшие несколько лет,срочняком не возьмут в ЕС и сюда не наедет по квотам того же ЕС,всяких темно-арабских национальностей,да и с бывшего СНГ тоже...на покрытие нашего катастрофически убывшего населения,вместо аренды,многие будут писать матюки у себя на стенах квартир Больше не буду ни спорить,ни вступать в полемику на этот счет.Сказал что думаю.
За півроку інвестори вивели з європейських фондів $83 млрд. Це найбільший відтік капіталу з Європи за останні 15 років. У Європі зараз колосальні проблеми, які тільки посилюватимуться. Колишньої Європи вже найближчим часом не буде.
Крах долара, Омерика розвалиться, Європа також... З якою ціллю такі фейки городите? Краще дайте посилання на ті $83 млрд., і скільки всього було, і з яких країн виводили. Бо я читав англомовну статтю на лінкедіні - в основному вивели з Люксембурга (цікаво вони вже на талони на хліб перейшли?)
Hotab написав:rjkz , эшелон измеряется от единой изобары 760мм ртутного столба (1013гектопаскаль) , именно это давление стоит на высотомере в кабине в этом случае. И название эшелонов будет идти как сокращение от высоты в футах . Например 50-тый эшелон - это 5000 футов. Но , возвращаюсь, эти 5000 футов отмеряны именно от изобары 1013 гектопаскаль, установленными на барометрических высотомерах всех воздушных судов выполняющих полет на эшелонах. Величина эта абсолютно условная, принятая всеми. Высота же измеряется от одного из других давлений: 1. Фактическое давление на аэродроме 2. Приведенное к уровню моря давление
Ну и истинная высота , которую упомянули вы - это высота над рельефом земной поверхности. Она же фактическая высота над рельефом. Наверное наименее используемая высота в большой авиации. Так как эаркрафт не станет повторять (огибать) рельеф земной поверхности в полете. Это в боевой авиации только. Глиссада - строго говоря это плоскость , которая под определенным углом (близким к 2-3 градусам, но бывают и другие) приближается к земле и пересекается с ней в районе порога ВПП. Жизненно важно на предпосадочном снижении находиться на этой плоскости, а особенно не проваливаться под нее (ситуация с Л. Качинский). Выдерживание по курсу (пребывать в створе впп ) тоже важно. Это та вертикальная плоскость, что вы сказали. К слову, как понятно из вышеизложенной информации, для правильного выдерживание глиссады необходимо и правильное давление на высотомере (полученное от метео аэродрома). Потому что ошибка в 1 мм ртутного столба дает ошибку в высоте 11 метров, что важно именно на глиссаде в облаках.
Прораб написав:За півроку інвестори вивели з європейських фондів $83 млрд. Це найбільший відтік капіталу з Європи за останні 15 років. У Європі зараз колосальні проблеми, які тільки посилюватимуться. Колишньої Європи вже найближчим часом не буде.
Крах долара, Омерика розвалиться, Європа також... З якою ціллю такі фейки городите? Краще дайте посилання на ті $83 млрд., і скільки всього було, і з яких країн виводили. Бо я читав англомовну статтю на лінкедіні - в основному вивели з Люксембурга (цікаво вони вже на талони на хліб перейшли?)
Передергування коментувати не буду, кожен має право на думку, пусть навіть такого плану яка не має нічого спiльного (Омерика розвалитися, Європа також) з моїм повідомленням. "Розвал" та "проблеми" - це різні категорії - так чи нi? Так.
Money managers yanked $3.4 billion from European stock funds in the week through Sept. 7, taking total outflows in the past six months to $83 billion, according to Deutsche Bank AG citing EPFR Global data. Among those fleeing are BlackRock Inc. and the region’s largest asset manager Amundi SA. Analysts at Bank of America Corp. and JPMorgan Chase & Co slashed year-end forecasts for the Stoxx 600 and Euro Stoxx 50 respectively.