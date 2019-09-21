Додано: Пон 10 лип, 2023 07:13

rjkz , эшелон измеряется от единой изобары 760мм ртутного столба (1013гектопаскаль) , именно это давление стоит на высотомере в кабине в этом случае. И название эшелонов будет идти как сокращение от высоты в футах . Например 50-тый эшелон - это 5000 футов. Но , возвращаюсь, эти 5000 футов отмеряны именно от изобары 1013 гектопаскаль, установленными на барометрических высотомерах всех воздушных судов выполняющих полет на эшелонах. Величина эта абсолютно условная, принятая всеми.

Высота же измеряется от одного из других давлений:

1. Фактическое давление на аэродроме

2. Приведенное к уровню моря давление



Ну и истинная высота , которую упомянули вы - это высота над рельефом земной поверхности.

Она же фактическая высота над рельефом. Наверное наименее используемая высота в большой авиации. Так как эаркрафт не станет повторять (огибать) рельеф земной поверхности в полете. Это в боевой авиации только.

Глиссада - строго говоря это плоскость , которая под определенным углом (близким к 2-3 градусам, но бывают и другие) приближается к земле и пересекается с ней в районе порога ВПП.

Жизненно важно на предпосадочном снижении находиться на этой плоскости, а особенно не проваливаться под нее (ситуация с Л. Качинский). Выдерживание по курсу (пребывать в створе впп ) тоже важно. Это та вертикальная плоскость, что вы сказали.

К слову, как понятно из вышеизложенной информации, для правильного выдерживание глиссады необходимо и правильное давление на высотомере (полученное от метео аэродрома). Потому что ошибка в 1 мм ртутного столба дает ошибку в высоте 11 метров, что важно именно на глиссаде в облаках.