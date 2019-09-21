RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:30

  yama написав:
  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходи
щось дуже малі обєкти , у мене зимою за одну 2-шку майже стільки виходить ... .чи Комунальні послуги це тільки ЖЕК (двірничка вивіз сміття ) ?

якщо користуєшся (вода, е.е.), то платиш, ні, то 0
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31975
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:35

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  yama написав:був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
ну привет. обсуждается преимущество локаций: кавалирка в жулянах и овощи с атб или дача и овощи с грядки.

тут розписано успішний успіх:
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
Варіант 1
оКРЖН біля приміського ШРТ, дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

Варіант 2
КРЖН біля приміського ШРТ (Святошин/КарДачі/К-Волиньський/Дарниця) дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

очень интересно но очень мало информации , например меню на $77-80 в месяц что б жить а не спать https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023-2021-2.html
Успіх Долярчик певно вас почитав і купи собі того смарта , доречі його вже здали ? Успіх ваш послідовник ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 13 лип, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 4431
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8742 раз.
Подякували: 1024 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:46

  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходит.


настал вечер историй)
прям как в двух... в трёх хрущиках.
А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
кстати Вы еще в Ирпень не вернулись?

З.Ы.
и находятся таки ещё люди которые Мухе дают советы)))
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 21.04.11
Подякував: 824 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:51

  uaprofi написав:А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
у меня нет киевских хрущей не с чем сравнивать. До войны выхлоп 12% годовых. Надеюсь после ее окончания выйти на эту же цифру. И далее планирую покупать новую коммерцию.

для сравнения с хрущами. договор на 3 года. арендатор заехал, сделал косметику под свой стиль, завёз мебель установил сигнализацию и обратный осмос. В хрущах арендаторы тоже таким болеют?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 18:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18438
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:06

Ирпень 45м2 аренда 12500 ? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html
покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане)
на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)
кстати относительно куевая локация и фасад смотрит на забор

то что сдается по12500 в Киеве покупалось вдвое дороже
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18438
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 142143144145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 19:52
128 16194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 00:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
79 23741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 19:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 13:18
212 46671
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 19:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1261)
21.07.2023 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.