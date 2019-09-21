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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:30
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:35
очень интересно но очень мало информации , например меню на $77-80 в месяц что б жить а не спать
Успіх Долярчик певно вас почитав і купи собі того смарта , доречі його вже здали ? Успіх ваш послідовник ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 13 лип, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:46
настал вечер историй)
прям как в двух... в трёх хрущиках.
А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
кстати Вы еще в Ирпень не вернулись?
З.Ы.
и находятся таки ещё люди которые Мухе дают советы)))
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:51
у меня нет киевских хрущей не с чем сравнивать. До войны выхлоп 12% годовых. Надеюсь после ее окончания выйти на эту же цифру. И далее планирую покупать новую коммерцию.
для сравнения с хрущами. договор на 3 года. арендатор заехал, сделал косметику под свой стиль, завёз мебель установил сигнализацию и обратный осмос. В хрущах арендаторы тоже таким болеют?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 18:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:06
Ирпень 45м2 аренда 12500 ? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца
покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане)
на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)
кстати относительно куевая локация и фасад смотрит на забор
то что сдается по12500 в Киеве покупалось вдвое дороже
Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:31
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
нестандартне питання - а чому наші будівельники арматуру в'яжуть, а не використовують арматурні решітки?
Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:30
Стоит дороже арматуры. Дешевле заплатить монолитчикам за перевязку, им и так придется платить, согласно проекту шаг связывания может варироваться в зависимости от элемента и нагрузки. Решетки используют на объемном строительстве, где большая и ровная площать, а заказчикам нет смысла растягивать сроки.
В новых монолитных домах уже тяжело попасть перфоратором в арматуру, в домах 2005-08гг невозможно было засверлиться в монолите, постоянно попадалась арматура. Полностью пересматривают нагрузки на несущие конструкции и меняют шаг обвязки, а потом как в Хофманне немного провисают перекрытия.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:51
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Прогиб есть у любой железобетонной конструкции. Зависит от высоты поперечного сечения. В Хоффман коридорные ненесущие стены выгнаны без деформационного шва к перекрытию.
Армируют сейчас точно так же как и раньше. Формулы никто не отменял. Никто не может попросить деформации не разрушить дом. Либо выполняется условие предельных состояний, либо нет.
Раньше и трава зеленее была, но никто не пихал арматуру погуще.
Защитный слой бетона в разрезе огнестойкости и потери устойчивости конструкций. То что защитный слой увеличен - хорошо
Додано: Суб 22 лип, 2023 00:34
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Как несущие стены могут быть со швом? Это заполнение должно быть со швом в месте примыканияя к перекрытию .
Сейчас снизили нагрузку на несущие конструкции. Заполняют лёгкими материалами типа газоблока и пустотелой керамики, раньше заполняли кирпичем все перестенки, ограждающие конструкции тоже были из кирпича с проёмом под окно, сегодня роль ограждающих конструкций выполняет панорамное остекление. Раньше пилоны были не менее 400мм, сейчас есть и по 200мм.
Застройщики благотворительностью не будут заниматься
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