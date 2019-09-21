Додано: Суб 22 лип, 2023 12:47

beee

Бетонные конструкции должны соответсвовать расчетам по несущей способности. Чтоб это все рассчитать принимаются во внимание, помимо всего прочего, действие постоянных и длительных нагрузок.

Есть СНиП по нагрузкам, на основе расчета постоянной нагрузки (это как раз все перестенки и ограждающие конструкции) и других видов нагрузки с поправкой на коэффициент делаются расчеты. Если постоянные нагрузки являются величиной переменной нет смысла закладывать излишнюю прочность конструкции. Это деньги, а застройщики считают очень хорошо.



Разница в весе куба газоблока и куба полнотелого красного кирпича раза в три. Это просто колоссальный вес в пересчёте на 25 этажное строение.



Последний раз я видел толщину пилона 400 мм в монолите на сталинграда и в изумрудном. Всегда ради интереса замеряю, в пилонах есть сквозные отверстия от крепления опалубки, очень удобно. В кардинале толщина пилонов ровно 300 мм. В паре других новостроях такая же ситуация. Этажность везде 20+



По прогнутому перекрытию есть допустимый предел, легко проверить, не могли же

"блоками" подойти совсем вплотную к перекрытию? или могли?