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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Додано: Суб 22 лип, 2023 11:19
beee написав:
перегородки строят из газоблоков не потому что они лёгкие, а потому что, в первую очередь, они РОВНЫЕ и работать с ними в разы легче и быстрее раза в 3
всё же считаю ключевым совокупность веса и вариабельности их размеров. Работать с ним легко. Режется как масло. Темп строительства высокий.
Керамоблок тоже легкий и ровный но не снискал популярность из-за мелкого размера. Надо в разы больше хоботится, тогда когда перегородка из говноблока вопрос 1-2 часов. Еще говноблок популярен, потому что народ не разбирается или не вникает что это за чудо в перьях. А кто вник уже не такой оптимистичный.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 12:47
beee
Бетонные конструкции должны соответсвовать расчетам по несущей способности. Чтоб это все рассчитать принимаются во внимание, помимо всего прочего, действие постоянных и длительных нагрузок.
Есть СНиП по нагрузкам, на основе расчета постоянной нагрузки (это как раз все перестенки и ограждающие конструкции) и других видов нагрузки с поправкой на коэффициент делаются расчеты. Если постоянные нагрузки являются величиной переменной нет смысла закладывать излишнюю прочность конструкции. Это деньги, а застройщики считают очень хорошо.
Разница в весе куба газоблока и куба полнотелого красного кирпича раза в три. Это просто колоссальный вес в пересчёте на 25 этажное строение.
Последний раз я видел толщину пилона 400 мм в монолите на сталинграда и в изумрудном. Всегда ради интереса замеряю, в пилонах есть сквозные отверстия от крепления опалубки, очень удобно. В кардинале толщина пилонов ровно 300 мм. В паре других новостроях такая же ситуация. Этажность везде 20+
По прогнутому перекрытию есть допустимый предел, легко проверить, не могли же
"блоками" подойти совсем вплотную к перекрытию? или могли?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:21
Могли. Подошли вплотную. Потом резали штукатурку, кладку. Кароч новый ремонт этажей.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 22:19
Минутка истории. Это нужно знать).
Оказывается на Арсенальной ездил трамвай, под которым когда то был подземный кино зал с фильмами+18. Его прозвали "гремучий" - над залом гремел трамвай и зрители кричали "перемотай назад"
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