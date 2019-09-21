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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 144145146147>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:19

  beee написав:перегородки строят из газоблоков не потому что они лёгкие, а потому что, в первую очередь, они РОВНЫЕ и работать с ними в разы легче и быстрее раза в 3
всё же считаю ключевым совокупность веса и вариабельности их размеров. Работать с ним легко. Режется как масло. Темп строительства высокий.

Керамоблок тоже легкий и ровный но не снискал популярность из-за мелкого размера. Надо в разы больше хоботится, тогда когда перегородка из говноблока вопрос 1-2 часов. Еще говноблок популярен, потому что народ не разбирается или не вникает что это за чудо в перьях. А кто вник уже не такой оптимистичный.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:47

beee
Бетонные конструкции должны соответсвовать расчетам по несущей способности. Чтоб это все рассчитать принимаются во внимание, помимо всего прочего, действие постоянных и длительных нагрузок.
Есть СНиП по нагрузкам, на основе расчета постоянной нагрузки (это как раз все перестенки и ограждающие конструкции) и других видов нагрузки с поправкой на коэффициент делаются расчеты. Если постоянные нагрузки являются величиной переменной нет смысла закладывать излишнюю прочность конструкции. Это деньги, а застройщики считают очень хорошо.

Разница в весе куба газоблока и куба полнотелого красного кирпича раза в три. Это просто колоссальный вес в пересчёте на 25 этажное строение.

Последний раз я видел толщину пилона 400 мм в монолите на сталинграда и в изумрудном. Всегда ради интереса замеряю, в пилонах есть сквозные отверстия от крепления опалубки, очень удобно. В кардинале толщина пилонов ровно 300 мм. В паре других новостроях такая же ситуация. Этажность везде 20+

По прогнутому перекрытию есть допустимый предел, легко проверить, не могли же
"блоками" подойти совсем вплотную к перекрытию? или могли?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:21

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Могли. Подошли вплотную. Потом резали штукатурку, кладку. Кароч новый ремонт этажей.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:19

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Минутка истории. Это нужно знать).
Оказывается на Арсенальной ездил трамвай, под которым когда то был подземный кино зал с фильмами+18. Его прозвали "гремучий" - над залом гремел трамвай и зрители кричали "перемотай назад"
beee
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:39

  beee написав:Минутка истории. Это нужно знать).
Оказывается на Арсенальной ездил трамвай, под которым когда то был подземный кино зал с фильмами+18. Его прозвали "гремучий" - над залом гремел трамвай и зрители кричали "перемотай назад"

Это когда было? Во времена комсомольских видеосалонов или какое то порнокино и при Никите крутили?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас начнутся ох**тельные истории про Валенсию и цену 500евроо/метр.

Как то в Барсе интересовался квадратами на окраине, ох**л и поехал в Салоу. Решил там узнать, ох**ел во второй раз и оставил эту затею. При этом в Салоу с ноября по май жизнь замирает.
Востаннє редагувалось hume в Пон 24 лип, 2023 13:29, всього редагувалось 2 разів.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знакомые недавно добрались до Канады. После переезда из Европы были шокированы ценами. Отдельно рассказали про приключения с поиском аренды. Цены на аренду космос, но нужно доказать, что именно ты тот помазанник которого примут хозяева. Список документов включал общее фото семьи.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:05

  hume написав:Знакомые недавно добрались до Канады. После переезда из Европы были шокированы ценами. Отдельно рассказали про приключения с поиском аренды. Цены на аренду космос, но нужно доказать, что именно ты тот помазанник которого примут хозяева. Список документов включал общее фото семьи.

Значитайомі мабуть дуже розумні - за півтора року не поцікавитись цінами в країні в яку переїжджають - мабуть інтернету в них не було) погодою вони хоч поцікавились? Бо там теж є ньюанси)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я вот подумал - а ведь Киев после войны может остаться столицей чисто номинально, как Анкара в Турции. А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Украине нужны женщины-беженки, чтобы восстановить экономику - Bloomberg

(https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe)По мнению экспертов, если хотя бы часть из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста не удастся вернуть, это обойдется Украине в 10% от ее довоенного ВВП. А это $20 млрд в год в худшем случае, которые перевесят предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине на сумму $13,9 млрд.

Это же подтверждает замминистра экономики Татьяна Бережная: "Самая важная задача сейчас для Украины - сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились в Украине".
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