Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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beee написав:перегородки строят из газоблоков не потому что они лёгкие, а потому что, в первую очередь, они РОВНЫЕ и работать с ними в разы легче и быстрее раза в 3
всё же считаю ключевым совокупность веса и вариабельности их размеров. Работать с ним легко. Режется как масло. Темп строительства высокий.
Керамоблок тоже легкий и ровный но не снискал популярность из-за мелкого размера. Надо в разы больше хоботится, тогда когда перегородка из говноблока вопрос 1-2 часов. Еще говноблок популярен, потому что народ не разбирается или не вникает что это за чудо в перьях. А кто вник уже не такой оптимистичный.
beee Бетонные конструкции должны соответсвовать расчетам по несущей способности. Чтоб это все рассчитать принимаются во внимание, помимо всего прочего, действие постоянных и длительных нагрузок. Есть СНиП по нагрузкам, на основе расчета постоянной нагрузки (это как раз все перестенки и ограждающие конструкции) и других видов нагрузки с поправкой на коэффициент делаются расчеты. Если постоянные нагрузки являются величиной переменной нет смысла закладывать излишнюю прочность конструкции. Это деньги, а застройщики считают очень хорошо.
Разница в весе куба газоблока и куба полнотелого красного кирпича раза в три. Это просто колоссальный вес в пересчёте на 25 этажное строение.
Последний раз я видел толщину пилона 400 мм в монолите на сталинграда и в изумрудном. Всегда ради интереса замеряю, в пилонах есть сквозные отверстия от крепления опалубки, очень удобно. В кардинале толщина пилонов ровно 300 мм. В паре других новостроях такая же ситуация. Этажность везде 20+
По прогнутому перекрытию есть допустимый предел, легко проверить, не могли же "блоками" подойти совсем вплотную к перекрытию? или могли?
Минутка истории. Это нужно знать). Оказывается на Арсенальной ездил трамвай, под которым когда то был подземный кино зал с фильмами+18. Его прозвали "гремучий" - над залом гремел трамвай и зрители кричали "перемотай назад"
beee написав:Минутка истории. Это нужно знать). Оказывается на Арсенальной ездил трамвай, под которым когда то был подземный кино зал с фильмами+18. Его прозвали "гремучий" - над залом гремел трамвай и зрители кричали "перемотай назад"
Это когда было? Во времена комсомольских видеосалонов или какое то порнокино и при Никите крутили?
Знакомые недавно добрались до Канады. После переезда из Европы были шокированы ценами. Отдельно рассказали про приключения с поиском аренды. Цены на аренду космос, но нужно доказать, что именно ты тот помазанник которого примут хозяева. Список документов включал общее фото семьи.
hume написав:Знакомые недавно добрались до Канады. После переезда из Европы были шокированы ценами. Отдельно рассказали про приключения с поиском аренды. Цены на аренду космос, но нужно доказать, что именно ты тот помазанник которого примут хозяева. Список документов включал общее фото семьи.
Значитайомі мабуть дуже розумні - за півтора року не поцікавитись цінами в країні в яку переїжджають - мабуть інтернету в них не було) погодою вони хоч поцікавились? Бо там теж є ньюанси)
Я вот подумал - а ведь Киев после войны может остаться столицей чисто номинально, как Анкара в Турции. А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.
Украине нужны женщины-беженки, чтобы восстановить экономику - Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe)По мнению экспертов, если хотя бы часть из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста не удастся вернуть, это обойдется Украине в 10% от ее довоенного ВВП. А это $20 млрд в год в худшем случае, которые перевесят предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине на сумму $13,9 млрд.
Это же подтверждает замминистра экономики Татьяна Бережная: "Самая важная задача сейчас для Украины - сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились в Украине".