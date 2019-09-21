Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.
Єто врядли. Во Львове ни метро, ни воды. С НАТО и ЕС так же как в Киеве. С ТЦК еще хуже. Для беженцев с востока Киев привычней. Киеву конкуренты только НАТО\ЕС
Кочевник написав:Украине нужны женщины-беженки, чтобы восстановить экономику - Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe)По мнению экспертов, если хотя бы часть из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста не удастся вернуть, это обойдется Украине в 10% от ее довоенного ВВП. А это $20 млрд в год в худшем случае, которые перевесят предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине на сумму $13,9 млрд.
Это же подтверждает замминистра экономики Татьяна Бережная: "Самая важная задача сейчас для Украины - сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились в Украине".
Нужны тру-беженки со стран Востока,с украинских толку не будет
cherchiltank написав:Вся країна переїде в Київ - це звісно для ринку нерухомості плюс - але звідки візьмуться гроші? Доречі що з нерухомістю в Одесі? Взагалі там щось будують?
Привіт з Одеси) Будівництво в Одесі зупинилось 24.02.22р. Нових проектів жодного. Десь через півроку хтось з забудовників відновив роботу, але це по-перше в процентному відношенні "крапля в морі", по-друге це все спромоганя завершити проекти котрі були раніше та знаходяться на завершальному етапі. Більшість будівництва не працює. Декілька великих забудовників скоріш за все банкрути. Є сумніви що більшість новобудов навіть після війни будуть завершені попередніми власниками, та будуть або недобудованими, абе інвестори за свої кошти, якщо зможуть, будуть закінчувати. Ціна в $ купівля/продаж змінились не дуже сильно, спочатку впали відсотків 15-20 на окремі пропозиції, зараз трохи відіграла, десь приблизно на відсотків 10% впала з лютого 22р. але більшість з ринка пішла та чекають, продати не так легко, а знижувати ціни поки не готові. Оренда впала доволі сильно якщо рахувати в $, хрущ від "бабушки" починається десь з 4000грн. Бюджетний новострой з нормальним ремонтом, технікою та меблями десь з 6000грн.
Це так погляд взагалі, в окремих випадках може щось інакше. І знижка більше і т.і.
striped написав:Я вот подумал - а ведь Киев после войны может остаться столицей чисто номинально, как Анкара в Турции. А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.
ха, да, интересная мысля
это как с Харьковом, там уже нужно думать о переориентации, ничего стратегического там после войны строить низзя...
hume написав:Знакомые недавно добрались до Канады. После переезда из Европы были шокированы ценами. Отдельно рассказали про приключения с поиском аренды. Цены на аренду космос, но нужно доказать, что именно ты тот помазанник которого примут хозяева. Список документов включал общее фото семьи.
Значитайомі мабуть дуже розумні - за півтора року не поцікавитись цінами в країні в яку переїжджають - мабуть інтернету в них не було) погодою вони хоч поцікавились? Бо там теж є ньюанси)
Ага гуглить цену туалетной бумаги и чашки кофе в заведении условного Торонто.
Могу сказать только одно, что интернет и реальная жизнь немного разные вещи. Здесь регулярно появляются знатоки недвижимости в Испании, они утверждают, что па 500 купить на побережье Средиземного моря как два пальца об асфальт. Уверен, что они просто посмотрели в Гугле, а потом все разбивается о суровую реальность.