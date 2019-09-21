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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 17:25
fox767676 написав: striped написав:
А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.
Єто врядли. Во Львове ни метро, ни воды. С НАТО и ЕС так же как в Киеве. С ТЦК еще хуже. Для беженцев с востока Киев привычней. Киеву конкуренты только НАТО\ЕС
Вот-вот, проще Патриотов за счёт продажи чего то на миллиард закупить, вместе с персоналом с аппалачей, а не этот миллиард на распил взяточнику Андрюше отправлять
Да и рашка не вечна, гнойник(АУЕ+вагнер+скреподебилы) либо убивает хозяина либо прорывает
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