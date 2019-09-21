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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 17:25
fox767676 написав: striped написав:
А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.
Єто врядли. Во Львове ни метро, ни воды. С НАТО и ЕС так же как в Киеве. С ТЦК еще хуже. Для беженцев с востока Киев привычней. Киеву конкуренты только НАТО\ЕС
Вот-вот, проще Патриотов за счёт продажи чего то на миллиард закупить, вместе с персоналом с аппалачей, а не этот миллиард на распил взяточнику Андрюше отправлять
Да и рашка не вечна, гнойник(АУЕ+вагнер+скреподебилы) либо убивает хозяина либо прорывает
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Додано: Пон 24 лип, 2023 21:01
Одіссей написав: cherchiltank написав:
Вся країна переїде в Київ - це звісно для ринку нерухомості плюс - але звідки візьмуться гроші? Доречі що з нерухомістю в Одесі? Взагалі там щось будують?
Привіт з Одеси)
Будівництво в Одесі зупинилось 24.02.22р. Нових проектів жодного. Десь через півроку хтось з забудовників відновив роботу, але це по-перше в процентному відношенні "крапля в морі", по-друге це все спромоганя завершити проекти котрі були раніше та знаходяться на завершальному етапі.
Більшість будівництва не працює. Декілька великих забудовників скоріш за все банкрути. Є сумніви що більшість новобудов навіть після війни будуть завершені попередніми власниками, та будуть або недобудованими, абе інвестори за свої кошти, якщо зможуть, будуть закінчувати.
Ціна в $ купівля/продаж змінились не дуже сильно, спочатку впали відсотків 15-20 на окремі пропозиції, зараз трохи відіграла, десь приблизно на відсотків 10% впала з лютого 22р. але більшість з ринка пішла та чекають, продати не так легко, а знижувати ціни поки не готові.
Оренда впала доволі сильно якщо рахувати в $, хрущ від "бабушки" починається десь з 4000грн. Бюджетний новострой з нормальним ремонтом, технікою та меблями десь з 6000грн.
Це так погляд взагалі, в окремих випадках може щось інакше. І знижка більше і т.і.
Дякую за змістовну інфу - поглядав на Одесу і думаю половина бізнес та еліт сегменту або зняла обʼєкти з продажу або виставила хотєлки довоєнні на авось
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Додано: Пон 24 лип, 2023 21:09
Нумізматика УКРАЇНА написав: Одіссей написав:
Оренда впала доволі сильно якщо рахувати в $, хрущ від "бабушки" починається десь з 4000грн. Бюджетний новострой з нормальним ремонтом, технікою та меблями десь з 6000грн.
Це так погляд взагалі, в окремих випадках може щось інакше. І знижка більше і т.і.
зато окремі готелі забиті на 100%
ціни від по5000-7000 грн на добу
Немо, м1, місць майже немає
Це ПЦ реально. Немо та М1 знаходяться тупо впритул до портових терміналів які зараз бомблять.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 21:18
airmax78 написав: Нумізматика УКРАЇНА написав: Одіссей написав:
Оренда впала доволі сильно якщо рахувати в $, хрущ від "бабушки" починається десь з 4000грн. Бюджетний новострой з нормальним ремонтом, технікою та меблями десь з 6000грн.
Це так погляд взагалі, в окремих випадках може щось інакше. І знижка більше і т.і.
зато окремі готелі забиті на 100%
ціни від по5000-7000 грн на добу
Немо, м1, місць майже немає
Це ПЦ реально. Немо та М1 знаходяться тупо впритул до портових терміналів які зараз бомблять.
Єдине море що залишилось - це Одеса і затока - і на машині можна доїхати, багато хто невиїзний а відпочивати треба - не всі люблять Карпати да і погода там цим літом пипець яка
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