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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:25

  fox767676 написав:
  striped написав:А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.


Єто врядли. Во Львове ни метро, ни воды. С НАТО и ЕС так же как в Киеве. С ТЦК еще хуже. Для беженцев с востока Киев привычней. Киеву конкуренты только НАТО\ЕС

Вот-вот, проще Патриотов за счёт продажи чего то на миллиард закупить, вместе с персоналом с аппалачей, а не этот миллиард на распил взяточнику Андрюше отправлять
Да и рашка не вечна, гнойник(АУЕ+вагнер+скреподебилы) либо убивает хозяина либо прорывает
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:01

  Одіссей написав:
  cherchiltank написав:Вся країна переїде в Київ - це звісно для ринку нерухомості плюс - але звідки візьмуться гроші? Доречі що з нерухомістю в Одесі? Взагалі там щось будують?


Привіт з Одеси)
Будівництво в Одесі зупинилось 24.02.22р. Нових проектів жодного. Десь через півроку хтось з забудовників відновив роботу, але це по-перше в процентному відношенні "крапля в морі", по-друге це все спромоганя завершити проекти котрі були раніше та знаходяться на завершальному етапі.
Більшість будівництва не працює. Декілька великих забудовників скоріш за все банкрути. Є сумніви що більшість новобудов навіть після війни будуть завершені попередніми власниками, та будуть або недобудованими, абе інвестори за свої кошти, якщо зможуть, будуть закінчувати.
Ціна в $ купівля/продаж змінились не дуже сильно, спочатку впали відсотків 15-20 на окремі пропозиції, зараз трохи відіграла, десь приблизно на відсотків 10% впала з лютого 22р. але більшість з ринка пішла та чекають, продати не так легко, а знижувати ціни поки не готові.
Оренда впала доволі сильно якщо рахувати в $, хрущ від "бабушки" починається десь з 4000грн. Бюджетний новострой з нормальним ремонтом, технікою та меблями десь з 6000грн.

Це так погляд взагалі, в окремих випадках може щось інакше. І знижка більше і т.і.

Дякую за змістовну інфу - поглядав на Одесу і думаю половина бізнес та еліт сегменту або зняла обʼєкти з продажу або виставила хотєлки довоєнні на авось
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:09

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  Одіссей написав:Оренда впала доволі сильно якщо рахувати в $, хрущ від "бабушки" починається десь з 4000грн. Бюджетний новострой з нормальним ремонтом, технікою та меблями десь з 6000грн.

Це так погляд взагалі, в окремих випадках може щось інакше. І знижка більше і т.і.


зато окремі готелі забиті на 100%
ціни від по5000-7000 грн на добу
Немо, м1, місць майже немає

Це ПЦ реально. Немо та М1 знаходяться тупо впритул до портових терміналів які зараз бомблять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:18

  airmax78 написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  Одіссей написав:Оренда впала доволі сильно якщо рахувати в $, хрущ від "бабушки" починається десь з 4000грн. Бюджетний новострой з нормальним ремонтом, технікою та меблями десь з 6000грн.

Це так погляд взагалі, в окремих випадках може щось інакше. І знижка більше і т.і.


зато окремі готелі забиті на 100%
ціни від по5000-7000 грн на добу
Немо, м1, місць майже немає

Це ПЦ реально. Немо та М1 знаходяться тупо впритул до портових терміналів які зараз бомблять.

Єдине море що залишилось - це Одеса і затока - і на машині можна доїхати, багато хто невиїзний а відпочивати треба - не всі люблять Карпати да і погода там цим літом пипець яка
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:35

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Я не займаюсь купівлею продажем квартир.Колись давніше років з 5-10 тому купував за готівку кваритру собі. То ж далекий родич попросив його проконсультувати. Він продає квартиру в Україні і хоче щоб покупець вніс гроші на його ( продавця) банківський рахунок . Потім таким же чином з такого ж банківського рахунку купити іншу квартиру . Так як продавець підійшов в ощадбанк і там йому щось наплели, що не можуть так . Який механізм та які ризики ? Який банк обрати ? яка схема ?. Я так розумію що в договорі купівлі продажу прописуються рахунки і вказується що право власності переходить при надходженні від особи Х грошей особі Y .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:01

  yama написав:Він продає квартиру в Україні і хоче щоб покупець вніс гроші на його ( продавця) банківський рахунок .

Тобто покупець один приносить готівку до банку і каже покласти на чужий рахунок? Звичайно, це не так робиться, або продавець сам кладе на свій рахунок і далі пояснює фінмоніторингу, або іде безнал з рахунку на рахунок.
У договорі можна різні варіанти писати, головне щоб у гривні і сума реалістична.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:06

  zerocool написав:
  yama написав:Він продає квартиру в Україні і хоче щоб покупець вніс гроші на його ( продавця) банківський рахунок .

Тобто покупець один приносить готівку до банку і каже покласти на чужий рахунок? Звичайно, це не так робиться, або продавець сам кладе на свій рахунок і далі пояснює фінмоніторингу, або іде безнал з рахунку на рахунок.
У договорі можна різні варіанти писати, головне щоб у гривні і сума реалістична.

Мова йшла про те що буде проблемою переказ великих сум грошей в доларах по безготівці з рахунку на рахунок . Умовно отримати на рахунок $100 000 з продажу і через два дні знову розрахуватися ними за іншу квартиру по безготівці так само. Таке було бажання родича. Продати одну квартиру в одному місті і купити іншу в іншому місті України , щоб не мати клопоту з кешем
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

yama написав:
  zerocool написав:
  yama написав:Він продає квартиру в Україні і хоче щоб покупець вніс гроші на його ( продавця) банківський рахунок .

Тобто покупець один приносить готівку до банку і каже покласти на чужий рахунок? Звичайно, це не так робиться, або продавець сам кладе на свій рахунок і далі пояснює фінмоніторингу, або іде безнал з рахунку на рахунок.
У договорі можна різні варіанти писати, головне щоб у гривні і сума реалістична.

Мова йшла про те що буде проблемою переказ великих сум грошей в доларах по безготівці з рахунку на рахунок . Умовно отримати на рахунок $100 000 з продажу і через два дні знову розрахуватися ними за іншу квартиру по безготівці так само. Таке було бажання родича. Продати одну квартиру в одному місті і купити іншу в іншому місті України , щоб не мати клопоту з кешем

Ні, сам платіж проблемою не буде, але варто наперед проконсультуватися в банку, щоб при внесенні не було приколів з фінмоном. Два роки тому була схожа операція, в Правексі - обидві сторони відкривають рахунки в банку, покупець вносить суму на свій, здійснюює тут же переказ на рахунок продавця, нотаріус прямо там же приїздить, угода фіксується, далі продавець спокійно робить переказ куди йому треба.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:54

  yama написав:Мова йшла про те що буде проблемою переказ великих сум грошей в доларах по безготівці з рахунку на рахунок . Умовно отримати на рахунок $100 000 з продажу і через два дні знову розрахуватися ними за іншу квартиру по безготівці так само. Таке було бажання родича. Продати одну квартиру в одному місті і купити іншу в іншому місті України , щоб не мати клопоту з кешем

Так, сам платіж це взагалі не проблема, якщо обидва рахунки в одному банку. Можна навіть прямо у нотаріуса через телефон перекинути з карти на карту якщо банк не ощад (у привата і моно на це немає обмежень), ми ж у цифровій країні.
У одержувача потім рахунок заморозиться через фінмон, він їде до банку показує договір і розблоковує.
zerocool
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